В Австралии опытный серфер погиб в результате нападения акулы

Акула напала на опытного серфера в 100 м от берега в Австралии, мужчина погиб.

Об этом 6 сентября сообщила газета The Mirror.

По данным издания, инцидент произошел на пляже Ди Уай в Сиднее. В результате нападения 57-летний Меркури Псиллакис получил тяжелые травмы и «потерял несколько конечностей».

«Опытный серфер пробыл в воде всего около 30 минут, когда на него напали в 100 м от берега. Другие серферы вытащили жертву на пляж. <...> Однако он скончался на месте», — говорится в публикации.

Источник: Iz.Ru