Акция против Макрона прошла во Франции
Массовая демонстрация, участники которой требовали отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру, прошла в Париже.
Об этом сообщает ТАСС.
В публикации отмечается, что на улицы города вышли более тысячи человек с плакатами и флагами страны.
Они скандировали лозунги «Макрона в отставку» и «Нет Европе».
Протестующие также выступили за отстранение от должности главы правительства и выражали недовольство политикой властей, которая способствует росту благосостояния только отдельных лиц и групп.
Источник: Gazeta.Ru
