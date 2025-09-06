Акция против Макрона прошла во Франции

Массовая демонстрация, участники которой требовали отправить в отставку президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Франсуа Байру, прошла в Париже.

Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что на улицы города вышли более тысячи человек с плакатами и флагами страны.

Они скандировали лозунги «Макрона в отставку» и «Нет Европе».

Протестующие также выступили за отстранение от должности главы правительства и выражали недовольство политикой властей, которая способствует росту благосостояния только отдельных лиц и групп.

