SOCAR и UCC Holding подписали меморандумы о взаимопонимании - ФОТО

Между SOCAR и UCC Holding подписаны меморандумы о взаимопонимании, предусматривающие долгосрочное сотрудничество в Сирии и на международных энергетических рынках.

Об этом сообщили в SOCAR.

Отмечается, что на мероприятии, в котором приняли участие министр экономики Азербайджанской Республики, председатель Наблюдательного совета SOCAR Микаил Джаббаров, председатель UCC Holding Мутаз Аль-Хаят и другие высокопоставленные официальные лица, документы подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и президент UCC Holding Рамез Аль-Хаят.

Меморандумы о взаимопонимании охватывают сотрудничество по всем направлениям энергетической цепочки, включая разведку и добычу нефти и газа, развитие инфраструктуры транспорта и хранения, нефтеперерабатывающие и нефтехимические проекты, торговлю и поставки сырой нефти, нефтепродуктов и авиационного топлива, а также строительство высокоэффективных газотурбинных электростанций комбинированного цикла.

Подписанный при поддержке правительств Азербайджана и Катара документ об ускорении восстановления энергетического сектора Сирийской Арабской Республики имеет большое значение для общего развития этой страны. Партнерство будет способствовать восстановлению основной энергетической инфраструктуры Сирии на основе современных практик и стандартов.

Второй документ, подписанный между компаниями, предусматривает сотрудничество SOCAR и UCC Holding в других странах и реализацию совместных проектов на международных энергетических рынках.

