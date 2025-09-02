Умер звезда фильма «Танцующий с волками» Грэм Грин - ВИДЕО

В Торонто на 74-м году жизни скончался канадский актёр Грэм Грин, один из первых представителей коренных народов Северной Америки, добившихся признания в Голливуде.

Он умер 1 сентября после продолжительной болезни, сообщает 1news.az со ссылкой на Deadline.

Начав карьеру в театре в 1970-е, Г.Грин дебютировал на экране в 1979 году в сериале «Великий детектив», а первым его фильмом стал «Бегущий храбро». Прорывом для актёра стала роль мудрого воина в вестерне Кевина Костнера «Танцующий с волками» - фильм получил 12 номинаций на «Оскар» и семь наград, а сам Грэм Грин был выдвинут на премию как лучший актёр второго плана.

Одной из последних его работ стала драма «Псы резервации». Его последний фильм - триллер «Ледяной предел» с Юэлем Киннаманом - выйдет посмертно.