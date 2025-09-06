Распространились кадры жуткого ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
В социальных сетях активно распространяются кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Баку.
6 сентября примерно в 09:30 на мосту в поселке Баладжары грузовик с государственными номерными знаками 72-CA-837 упал на легковой автомобиль марки Changan (90-ZY-012).
На месте происшествия от полученных травм скончались водитель ставшего причиной аварии грузовика КАМАЗ Вахид Абдулов (1976 г.р.) и пассажир легкового автомобиля Changan Абдулла Гаджиев (1982 г.р.).
Получивший травмы водитель Changan Юсиф Ибрагимов (1978 г.р.) был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Несмотря на усилия врачей, Ю.Ибрагимов скончался в Клиническом медицинском центре.
12:57
Число погибших в результате падения грузового автомобиля с Биладжаринского моста в Баку увеличилось до трех человек.
Как сообщили в TƏBİB, с места происшествия бригада скорой помощи госпитализировала трех человек (1 мужчина, 2 женщины) в Клинический медицинский центр.
"У двух женщин 2000 и 2002 годов рождения диагностированы поверхностная травма грудной клетки и разрыв брюшной стенки. После оказания необходимой медицинской помощи обе были выписаны домой на амбулаторное лечение.
Кроме того, мужчина 1978 года рождения был госпитализирован в состоянии агонии. Несмотря на проведение сердечно-легочной реанимации (CPR), был зафиксирован биологический факт смерти", - говорится в заявлении.
Источник: Report
11:54
В Баку грузовик упал с моста на автомобили, погибли два человека, есть раненые.
Согласно полученной новой информации, один из раненых скончался в больнице, куда он был доставлен.
11:20
Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) распространило информацию о ДТП, произошедшем в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.
Как сообщили 1news.az в управлении, 6 сентября примерно в 09:30 на мосту в поселке Баладжары грузовик с государственными номерными знаками 72-CA-837 упал на легковой автомобиль марки Changan (90-ZY-012).
В результате аварии один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.
По факту проводится расследование.
11:05
В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.
Инцидент зафиксирован на Биладжаринском круге.
Согласно информации, водитель движущегося по мосту грузовика потерял управление, и транспортное средство упало с моста на автомобили.
В результате несколько автомобилей пришли в негодное состояние, есть пострадавшие.
