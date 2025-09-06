 Распространились кадры жуткого ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Общество

Распространились кадры жуткого ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media20:30 - Сегодня
Распространились кадры жуткого ДТП в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В социальных сетях активно распространяются кадры дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Баку.

6 сентября примерно в 09:30 на мосту в поселке Баладжары грузовик с государственными номерными знаками 72-CA-837 упал на легковой автомобиль марки Changan (90-ZY-012).

На месте происшествия от полученных травм скончались водитель ставшего причиной аварии грузовика КАМАЗ Вахид Абдулов (1976 г.р.) и пассажир легкового автомобиля Changan Абдулла Гаджиев (1982 г.р.).

Получивший травмы водитель Changan Юсиф Ибрагимов (1978 г.р.) был доставлен в больницу, однако спасти его жизнь не удалось. Несмотря на усилия врачей, Ю.Ибрагимов скончался в Клиническом медицинском центре.

12:57

Число погибших в результате падения грузового автомобиля с Биладжаринского моста в Баку увеличилось до трех человек.

Как сообщили в TƏBİB, с места происшествия бригада скорой помощи госпитализировала трех человек (1 мужчина, 2 женщины) в Клинический медицинский центр.

"У двух женщин 2000 и 2002 годов рождения диагностированы поверхностная травма грудной клетки и разрыв брюшной стенки. После оказания необходимой медицинской помощи обе были выписаны домой на амбулаторное лечение.

Кроме того, мужчина 1978 года рождения был госпитализирован в состоянии агонии. Несмотря на проведение сердечно-легочной реанимации (CPR), был зафиксирован биологический факт смерти", - говорится в заявлении.

Источник: Report

11:54

В Баку грузовик упал с моста на автомобили, погибли два человека, есть раненые.

Согласно полученной новой информации, один из раненых скончался в больнице, куда он был доставлен.

11:20

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГДП) распространило информацию о ДТП, произошедшем в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку.

Как сообщили 1news.az в управлении, 6 сентября примерно в 09:30 на мосту в поселке Баладжары грузовик с государственными номерными знаками 72-CA-837 упал на легковой автомобиль марки Changan (90-ZY-012).

В результате аварии один человек погиб, трое получили ранения различной степени тяжести.

По факту проводится расследование.

11:05

В Баку произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Инцидент зафиксирован на Биладжаринском круге.

Согласно информации, водитель движущегося по мосту грузовика потерял управление, и транспортное средство упало с моста на автомобили.

В результате несколько автомобилей пришли в негодное состояние, есть пострадавшие.

Источник: Report

