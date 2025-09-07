В Вашингтоне состоялся марш против внутренней политики Трампа
Протестующие прошли маршем в Вашингтоне, выступая против мер администрации президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в американской столице.
Об этом сообщил телеканал CNN.
По информации телеканала, участники марша прошли от парка Меридиан-Хилл до площади Свободы рядом с Белым домом. Манифестанты несли плакаты с лозунгами «Защитим самоуправление Вашингтона» и «Остановим захват власти Трампом».
Помимо этого протестующие несли плакаты, направленные против службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE).
Источник: Gazeta.Ru
