Генсек ООН Гутерриш назвал Китай фундаментом глобального сотрудничества

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш 6 сентября заявил, что Китай играет важнейшую роль в реализации ключевых задач организации в таких сферах, как мир и безопасность, устойчивое развитие и права человека.

«Китай представляет собой фундаментальный столп многостороннего сотрудничества и основополагающий оплот деятельности ООН», — сказал политик.

Гутерриш подчеркнул, что политика КНР в области содействия развитию имеет «исключительно важное значение» для достижения целей устойчивого развития — главной задачи организации.

Кроме того, Китай активно участвует в посреднических усилиях по урегулированию конфликтов, что также является одной из ключевых целей ООН, добавил генсек организации.

Источник: Iz.Ru