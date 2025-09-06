Азербайджан провел в Эфиопии заседание высокого уровня по климатическим вызовам Африканского континента - ФОТО

6 сентября в Аддис-Абебе по инициативе и организации Председательства Азербайджана на СОР29, состоялась министерское заседание высокого уровня на тему «Климатические вызовы Африканского континента: Особая ситуация Африки и реагирование на ее потребности».

Мероприятие, посвященное особой ситуации и потребностям Африки, которая считается одной из самых чувствительных тем для Африканского континента в процессе переговоров по климату, было организовано в рамках Второй климатической недели Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН). В мероприятии приняли участие в целом более 200 представителей из около 50 стран, а также различных международных организаций и фондов.

На церемонии открытия заседания выступили Председатель СОР29 Мухтар Бабаев, назначенный председатель СОР30 Андре Корреа ду Лаго, министр планирования и развития Эфиопии Фитсум Ассефа Адела, представитель председателя Комиссии Африканского союза, посол Амр Альджовайли и председатель Африканской переговорной группы РКИК ООН Ричард Муюнги.

В своем выступлении М. Бабаев подчеркнул, что страны континента способны снизить негативные последствия современных вызовов, происходящих от изменения климата в Африке, и важность решений, принятых на СОР29 в этой связи. Он довел до сведения участников, что Председательство СОР29 учитывает интересы всех сторон, включая Африканский континент, и деятельность в этом направлении будет продолжена.

Назначенный председатель СОР30 А.К. Лаго поблагодарил Председательство СОР29 за то, что оно уделяет особое внимание проблемам Африки. Он заявил, что традиция Председательства СОР29 уделять особое внимание проблемам Африканского континента сохранится и в период Председательства СОР30.

По словам министра планирования и развития Эфиопии Ф.А. Аделы, необходимость поддержки континента в борьбе с изменением климата, поблагодарила азербайджанскую сторону как за вклад в организацию мероприятия, так и за вклад в успех второй Климатической недели, организованной в Эфиопии.

После вступительных речей представителя Африканского Союза, посла А. Альджовайли и председателя Африканской переговорной группы РКИК ООН от Танзании Р. Муюнги, мероприятие продолжилось двумя пленарными заседаниями. Соответствующие министры и высокопоставленные представители африканских стран отметили, что особая ситуация континента в контексте изменения климата отражено в Рамочной конвенции ООН об изменении климата и этот вопрос необходимо учесть в ходе климатических переговоров. Они приветствовали Председательство Азербайджана на СОР29 за организацию этого мероприятия, которое в значительной степени способствовало привлечению международного внимания к особой ситуации в Африке, а также за предоставленную возможность.

В ходе пленарных обсуждений представители государств, а также международных организаций и заинтересованных сторон обменялись мнениями по данной теме, отметили, что, помимо действий на международном уровне, важное значение будут иметь решения, сначала предложенные Африкой.

Министерское заседание высокого уровня завершилось заключительными речами Председателя СОР29 Мухтара Бабаева и назначенного председателя СОР30 Андре Корреа ду Лаго.

Источник: АЗЕРТАДЖ