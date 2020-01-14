Известный азербайджанский психиатр ушел с должности главврача Наркологического центра

Известный азербайджанский психиатр Араз Манучери-Лалеи ушел с должности главврача Республиканского наркологического центра.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения АР, приказом министра здравоохранения Огтая Ширалиева 14 января А.Манучери-Лалеи уволен с должности по собственному желанию.

На его место другим приказом назначен бывший заведующий отделением Психиатрической больницы №1 Орхан Расим оглу Джафаров.

Отметим, что ранее Араз Манучери-Лалеи был главврачом Психиатрической клинической больницы №2. Он также является постоянным экспертом 1news.az, комментируя различные психологические и социально-нравственные проблемы общества.

Тимур Рзаев, Э.Т.