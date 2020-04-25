Как встать в онлайн-очередь с помощью мобильного приложения ASAN Xidmət - ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ

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Служба ASAN Xidmət подготовила видеоролик – инструкцию о том, как занять онлайн-очередь с помощью мобильного приложения ASAN Xidmət.

Как сообщает 1news.az, в ролике пошагово разъясняются правила регистрации в системе и ее использование, объясняется, как занять онлайн-очередь.

Отметим, что с понедельника, 27 апреля, в рамках смягчения условий особого карантинного режима в Азербайджане центры ASAN Xidmət начнут оказывать услуги гражданам при условии предварительной записи по онлайн-очереди.

При этом граждане должны вначале занять онлайн-очередь, а затем, когда их очередь подойдет, получить SMS-разрешение на выход из дома и прийти в центры ASAN Хidmət.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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