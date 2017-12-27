Все особенности работы центров ASAN Хidmət с 27 апреля: Очередь, SMS-разрешение и дистанция

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«С понедельника, 27 апреля, в рамках смягчения условий особого карантинного режима в Азербайджане центры ASAN Xidmət начнут оказывать услуги гражданам при условии предварительной записи по онлайн-очереди.

При этом граждане должны вначале занять онлайн-очередь, а затем, когда их очередь подойдет, получить SMS-разрешение на выход из дома и прийти в центры ASAN Хidmət».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, граждан начнут принимать посредством мобильного приложения, интернет-сайта и Call-центра.

«Непосредственно центры ASAN Хidmət будут принимать ограниченное число граждан. Так, в течение рабочего дня один центр, с учетом соблюдения социальной дистанции, сможет обслужить от 100 до не более тысячи граждан (хотя ранее могли принять и 30 тысяч человек в день). А уже 1001-му обратившемуся очередь будет перенесена на следующий день.

В частности, на данный момент на прием в центры ASAN Хidmət в понедельник, 27 апреля, уже записались свыше 320 человек.

При этом, если прием и обслуживание гражданина в центре ASAN Хidmət по какой-то причине затянется, то в мобильном приложении ASAN Хidmət для него откроется специальная справка для того, чтобы ее можно было предъявить сотрудникам полиции при проверках наличия SMS-разрешения на выход из дома.

По всем вопросам можно обратится на интернет-сайт или позвонить в Call-центр на номер 108», - подчеркнул У.Мехтиев, отметив, что без предварительной записи в онлайн-очередь граждан не допустят в центры ASAN Хidmət.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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