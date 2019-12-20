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Как заработают центры ASAN Хidmət с 27 апреля – ПОДРОБНОСТИ 

Сегодня в 13:13 ~ 1 минута на чтение 620
Как заработают центры ASAN Хidmət с 27 апреля – ПОДРОБНОСТИ 
«С понедельника, 27 апреля, в рамках смягчения условий особого карантинного режима в Азербайджане центры ASAN Xidmət начнут оказывать услуги гражданам при условии предварительной записи по онлайн-очереди». 
 
Как сообщает 1news.az, об этом заявил глава Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана Ульви Мехтиев. 
 
По его словам, граждан начнут принимать посредством мобильного приложения, интернет-сайта и Call-центра. 
 
«В частности, создано и работает мобильное приложение ASAN Хidmət. Граждане могут загрузить его на свои телефоны и, посредством приложения записавшись в онлайн-очередь, в назначенное время прийти в центры ASAN для решения своих вопросов. 
 
Можно также обратиться на интернет-сайт или позвонить в Call-центр на номер 108», - подчеркнул У.Мехтиев, отметив, что без предварительной записи в онлайн-очередь граждан не допустят в центры ASAN Хidmət. 
 
Тимур Рзаев, Г.Р.  
 
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