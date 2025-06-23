Очередной этап эвакуации: иностранные граждане высоко оценивают гостеприимство, оказанное им в Азербайджане - ФОТО

В рамках очередного этапа эвакуации, осуществленного на пункте пропуска через государственную границу «Астара», на территорию Азербайджана прибыли граждане различных стран, в том числе Китая, Шри-Ланки, Канады и США.

Это лица, которые в связи с последними событиями в Иране были вынуждены покинуть эту страну. Эвакуированные лица заранее были обеспечены необходимыми документами в соответствии с международными протоколами, а прием на пункте пропуска был осуществлен сотрудниками пограничной службы Азербайджана точно и оперативно.

В специально организованной зоне помощи на пункте пропуска они прошли первичный медицинский осмотр, также им были предоставлены услуги психологической поддержки.

Некоторые из иностранных граждан выразили благодарность за теплое отношение и высокий уровень организации со стороны Азербайджана. Один из них, гражданин Китая Ка Тунг Таи сказал: «Здесь люди очень отзывчивые и доброжелательные. Мы чувствуем себя в полной безопасности. Азербайджан — прекрасная страна. Спасибо за оказанную помощь».

Эвакуированные были отправлены в Баку в условиях безопасности, на выделенных для них специальных автобусах.

Соответствующие структуры Азербайджанской Республики продолжают работать в рамках данного процесса в состоянии повышенной готовности.

Ранее некоторые зарубежные страны обратились к правительству Азербайджана с просьбой оказать помощь в возвращении своих граждан из Ирана на родину транзитом через территорию Азербайджанской Республики.

Источник: АЗЕРТАДЖ