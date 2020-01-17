Какие вирусы бушуют этой зимой в Азербайджане и как от них защититься

Начиная с января в Азербайджане нарастает беспокойство среди населения в связи с участившимися случаями заболеваний, по симптомам похожих на сильный грипп и сопровождающихся стойкой высокой температурой.

В родительских группах в социальных сетях люди пишут о том, что больницы переполнены, большинство больных – именно дети.

Беспокойство родителей, вероятно, не лишено оснований: только за январь официально зарегистрировано два смертельных случая среди детей. В Балакене скончался 10-летний мальчик, который был доставлен в больницу с острой респираторной вирусной инфекцией, а в Баку в больнице умерла 5-летняя девочка, у которой диагностировали, среди прочего, плевропневмонию и дыхательную недостаточность.

Однако, по словам главного инфекциониста Азербайджана Джалала Исаева, говорить об эпидемии гриппа в стране не приходится, а наблюдаемые в настоящее время случаи заболеваний – результат заражения острыми респираторными вирусами сезонного характера.

«Такие симптомы у детей, как температура, диарея, рвота и прочее, вызваны вирусными инфекциями сезонного характера, например, аденовирусными и энтеровирусными инфекциями», - сказал он в интервью газете «Азербайджан», передает агентство Report.

«Называть это гриппом неверно. В этом году в стране практически не было заразившихся гриппом. Предположительно, распространяются вирусы H1N1, H3N2 и другие», - добавил он.

По данным главного инфекциониста страны, в этом году в Азербайджане нет и официально подтвержденных данных о заражении «свиным гриппом» или «птичьим гриппом». Однако вероятность его выявления исключать не стоит, поскольку в соседних странах – Грузии, Турции и Иране – эти вирусы зафиксированы.

Проверки ведутся в отдельных медицинских центрах, сказал он, пояснив, что для выявления вируса гриппа необходимы специальные реактивы, которые имеются не в каждой лаборатории.

По словам главного инфекциониста, вирусные заболевания подобного характера тяжелее переносятся младенцами, детьми младшей возрастной группы, пожилыми людьми, беременными женщинами, а также людьми с хроническими заболеваниями. Главное – выбрать правильное лечение.

На фото: врач Джалал Исаев

Врач с сожалением отметил, что зачастую родители предпочитают лечить детей самостоятельно, не прибегая к помощи врача. В результате выбирается неверное лечение, которое не дает результатов и может навредить. К примеру, самовольное назначение ребенку антибиотиков при гриппе.

«Конкретные лекарственные средства очень слабо действуют при лечении гриппа, антибиотик в том числе. Больной обязательно должен лечиться в больничных условиях, - сказал Джалал Исаев. - Если же лечение проводится дома, то больной должен обязательно находиться под наблюдением врача».

Людям, уже заразившимся вирусным заболеванием, главный инфекционист посоветовал пользоваться масками и избегать долгого пребывания в общественных местах, чтобы уберечь себя и окружающих.

«Взрослым не стоит выходить на работу в больном состоянии, а молодым людям – на занятия в школы и вузы. Детей не стоит отводить в детские сады, - считает он. - Зараженному вирусом человеку достаточно находиться в общественном месте 10-15 минут, и он заразит всех остальных».

Накануне, 16 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Минздрав Азербайджана сделали совместное обращение в связи с регистрацией в китайской провинции Хубэй вируса неизвестной этиологии.

По данным правительства Китая, эта вирусная инфекция произошла из нового коронавируса – большой группы вирусов, вызывающих различные заболевания.

Согласно совместному обращению ВОЗ и Минздрава, людям, планирующим зарубежные поездки, рекомендуется не находиться в тесном контакте со страдающими острыми респираторными заболеваниями, регулярно мыть руки, избегать тесного контакта с животными, в том числе с дикими.

Елена Остапенко, Э.Т.