Карловы Вары? Трускавец? А ближе всех вода Галаалты – ФОТО

Истинное счастье — это здоровье близких и родных нам людей.

Мы все достойны самого лучшего. И среди обычных будней, домашней суеты, ведения бизнеса и бесконечной работы, интернет-зависимости и невероятной скорости жизни, информационного напряжения и стрессов, загрязненной экологии, постоянных изменений и усталости наш организм нуждается в заботе и отдыхе. Если еще и учесть ограничение во времени нашего отпуска, помимо традиционных утомленных каникул по типу Антальи, мы должны сделать его максимально полезным, включив оздоровительные элементы.

Многие знают о европейском уровне сервиса в чешском курорте Карловы Вары, еще больше слышали об украинском уникальном курорте Трускавец, куда приезжают, чтобы отдохнуть и подлечиться целебной водой Нафтуся. Но не пора ли задаться вопросом, зачем тратить свое бесценное время и ехать так далеко, если можно найти самый лучший отдых и оздоровление намного ближе и удобнее?

В одном уникальном месте, в живописном предгорье Большого Кавказа, в районе Шабран, который находится в 120-ти км от Баку, прямо в чаще горного леса под скалой, на которой гордо высятся останки некогда величественной и неприступной древней крепости Чираггала расположен новый, уникальный по архитектурному стилю и формату отдыха, лечебно-рекреационный курортный комплекс Qalaaltı Hotel & SPA, выделяющийся среди прочих отелей и санаториев Азербайджана современностью и комфортом.

И кто знает, если бы в свое время на него первую обратили особое внимание, то неизвестно, кто бы был сейчас более знаменитым - Трускавец или Галаалты.

А знаете ли вы, что в этом курорте есть своя невероятной силы уникальная лечебная бесценная вода, которая не только не уступает своей знаменитой родственнице Нафтуся, но и по своему содержанию органических веществ значительно богаче?

Местные называют эту воду «НафтСу», что в переводе означает нефтесодержащая вода. Одно название говорит о многом – это особенная лечебная вода с повышенным содержанием органических веществ нефтяного происхождения.

О лечебных свойствах минеральной воды «НафтСу» было известно давно – первые упоминания в литературе о ее целебном эффекте относятся к 1578 г. В 1969 году был найден новый источник минеральной воды, а потом и еще 7 источников в лесу.

«НафтСу» отличается специфическим запахом и особым вкусом. Воду также можно пить только непосредственно из источника, так как такого типа вода не подлежит хранению и транспортировке.

Лечебная вода Галаалты обладает уникальным природным комплексом органических веществ, что делает ее особенной лечебной минеральной водой в мире, получившей признание врачей-урологов множества стран.

Она нормализирует обмен веществ в организме, а также оказывает ощелачивающее действие на кровь и мочу, уменьшает образование мочевой кислоты и способствует ее удалению из организма, снижает кислотность желудочного сока, понижает проницаемость клеточных мембран, оказывает противовоспалительное действие, удаляет излишки жидкости из организма, благоприятно влияет на мужскую потенцию, повышает отпорность организма…

Наиболее эффективна эта вода при лечении мочекаменной болезни в различных формах, гастроэнтерологических и других заболеваний.

А благодаря иммунологическому действию вода возобновляет защитные силы организма, способствует ликвидации воспалительных процессов в органах и тканях, выведению продуктов обмена и токсичных веществ, тем самым предупреждая раннее старение организма.

Ценность курорта Галаалты не только в его целебной воде, но и в уникальном расположении.

Здесь сама природа позаботилась о самых лучших условиях: уникальной красоты местность среди лесистых склонов на берегу Каспийского моря, целебный коктейль из кристально чистого горного и мягкого морского воздуха, особый климат с низкой влажностью…

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