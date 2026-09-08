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Футболист лондонского клуба может стать королем в Уганде

First News Media19:34 - Сегодня
Футболист лондонского клуба может стать королем в Уганде

Вратарь и капитан лондонского футбольного клуба SE Dons Джордж Десмонд Камураси, известный как Большой Джордж, может стать новым королём традиционного королевства Торо на западе Уганды. Об этом сообщает британская газета The Times.

Камураси родился и вырос в Великобритании и сейчас выступает за SE Dons в девятом дивизионе английского футбола.

Футболист был выбран преемником короля Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV, который умер 27 августа в возрасте 34 лет в США, где проходил лечение от рака. Ойо стал королём в 1995 году, когда ему было всего три года, и на тот момент считался самым молодым действующим монархом в мире.

Камураси приходится покойному королю двоюродным братом. Он является сыном принца Джорджа Десмонда Мугеньи и внуком короля Джорджа Рукиди III.

По данным The Times, кандидатуру Камураси поддержали 15 из 18 членов королевского комитета по престолонаследию, присутствовавших на заседании в Форте-Портале. Всего комитет насчитывает 21 человека.

При этом правящий клан Бабиито официально не подтвердил информацию о голосовании. Его представитель Мозес Мусингузи заявил, что сообщения о выборе нового короля не соответствуют традиционному порядку престолонаследия.

Провозглашение нового монарха ожидается после похорон Ойо, которые состоятся 12 сентября. Однако Камураси может пропустить церемонию, поскольку в этот день у его команды запланирован кубковый матч. Кроме того, как отмечает The Times, футболист не хочет покидать Лондон, где живёт с женой и сыном.

При этом в культуре Торо отказ от престола считается недопустимым.

 

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