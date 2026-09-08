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В Милли Меджлисе обсудили развитие отношений между Азербайджаном и Кореей

First News Media18:00 - Сегодня
В Милли Меджлисе обсудили развитие отношений между Азербайджаном и Кореей

8 сентября делегация во главе с председателем Комитета по иностранным делам и объединению Национальной Ассамблеи Кореи Сон Сог Юном побывала в Милли Меджлисе.

На встрече с делегацией заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров сказал, что Азербайджан уделяет особое внимание отношениям с Кореей и осуществляет с этой страной глубокое сотрудничество. Отметив, что межпарламентские связи также развиваются очень хорошо, он коснулся важности взаимных визитов, заявив, что это служит укреплению двусторонних отношений.

Сообщив, что корейские компании принимают активное участие на рынке зеленой энергии Азербайджана, З. Аскеров добавил, что они также успешно функционируют в Карабахе и Восточном Зангезуре. По его словам, между нашими странами существуют хорошие связи в области науки, искусства и культуры.

Председатель Комитета по иностранным делам и объединению Национальной Ассамблеи Кореи Сон Сог Юн сказал, что Азербайджан и Корея являются дружественными странами. Подчеркнув, что взаимные визиты вносят вклад в динамичное развитие двусторонних связей, он выразил уверенность в том, что эти отношения еще больше укрепятся.

Гость отметил, что сбалансированная политика Азербайджана и Кореи вносит вклад в установление мира. Он также добавил, что эти связи послужат обеспечению мира во всем мире.

На встрече было высоко оценено восстановление территориальной целостности Азербайджана. Также было доведено до внимания, что прохождение транспортно-транзитных путей через Азербайджан имеет важное значение с точки зрения реализации потенциала страны.

Подчеркивалось, что создание безвизового режима поездок сроком на один год для граждан Кореи имеет важное значение с точки зрения дальнейшего укрепления связей. Было заявлено, что это также придаст импульс открытию авиарейсов.

8 сентября также состоялась встреча между делегацией во главе с председателем Комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым и делегацией во главе с председателем Комитета по иностранным делам и объединению Национальной Ассамблеи Кореи Сон Сог Юном.

На встрече подчеркивалось, что Корея является одним из важнейших партнеров Азербайджана с точки зрения развития связей. Было доведено до внимания, что обе страны обладают широким потенциалом для развития сотрудничества.

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