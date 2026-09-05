 Итоги гонки ALUFAR IRONMAN 70.3 BAKU - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Итоги гонки ALUFAR IRONMAN 70.3 BAKU - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media13:20 - Сегодня
Итоги гонки ALUFAR IRONMAN 70.3 BAKU - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Финал соревнований в Баку подарил болельщикам потрясающую интригу, где судьбу золота решили считанные мгновения.

Лидеры гонки распределились следующим образом:

Матей Юкич (Хорватия) — триатлет под стартовым номером 104 одержал уверенную победу, показав феноменальный результат 4 часа 1 минута и 20 секунд.

Максим Криат (Россия) — спортсмен под номером 574 завоевал серебро, отстав от лидера всего на одну секунду, его итоговое время составило 4 часа 1 минута и 21 секунда.

Алексей Никулин (Россия) — участник под номером 830 замкнул тройку лидеров с результатом 4 часа 4 минуты и 41 секунда.

Борьба шла до последних метров дистанции, а минимальный разрыв между первым и вторым местами показал высочайший накал соперничества на бакинском этапе.

11:00

В Баку стартовал первый в Азербайджане международный триатлон «ALUFAR IRONMAN 70.3 Baku».

Как сообщает 1news.az, в соревнованиях принимают участие более 1500 спортсменов из 62 стран. Азербайджан представлен 123 атлетами.

В церемонии открытия приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алекберов, министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Фарид Гаибов, президент Федерации триатлона Азербайджана Фарид Фархадзаде и другие официальные лица.

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.
Участникам предстоит преодолеть классическую дистанцию IRONMAN 70.3: 1,9 км плаванием, 90,1 км на велосипеде и 21,1 км бегом.

Гонка проводится среди мужчин и женщин в 13 возрастных категориях.

Соревнование началось с плавательного этапа. После его завершения участники приступили к велосипедной части дистанции, а затем им предстоит преодолеть заключительный этап - бег.

При этом определить победителя по тому, кто первым пересечет финишную черту, в данном случае нельзя. Это связано с особенностями старта: спортсмены начинают плавательный этап группами по пять человек с небольшими интервалами. В результате разница между временем старта первого и последнего участника может составлять около 30 минут.

Индивидуальное время каждого спортсмена фиксируется специальным чипом. Поэтому фактический порядок пересечения финиша не обязательно совпадет с итоговым протоколом. Например, участник, пришедший к финишу шестым, после учета времени старта может занять первое место в своей возрастной категории.

Окончательные результаты будут рассчитаны после завершения соревнования. Победители и призеры будут определены отдельно среди мужчин и женщин в 13 возрастных категориях.

Организаторами первого в Азербайджане «ALUFAR IRONMAN 70.3 Baku» выступают Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Федерация триатлона Азербайджана и операционная компания «Baku City Circuit».

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