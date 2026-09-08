Азербайджан и США обсудили продвижение мирного процесса и реализацию TRIPP

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов встретился с временным поверенным в делах США в Армении Дэвидом Алленом, прибывшим с визитом в Баку. Во встрече также приняла участие временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

Стороны обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений, дальнейшее продвижение мирного процесса, установление долгосрочного и устойчивого мира, а также вопросы региональной стабильности и безопасности.

Кроме того, были рассмотрены итоги визита Эльнура Мамедова в США, состоявшегося по случаю годовщины Вашингтонского мирного саммита, и подписанная по его итогам трёхсторонняя декларация.

Отдельное внимание уделили реализации «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) и созданию управляющей компании, которая будет координировать строительство инфраструктуры вдоль маршрута.

Также стороны обменялись мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и США и реализации положений Хартии о стратегическом партнёрстве.