Смотрич призвал немедленно выслать посла Великобритании из Израиля

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал немедленно выслать из страны британского посла.

Соответствующая публикация появилась в его соцсети X.

Поводом для заявления стали сообщения о готовящихся британских санкциях против израильских поселений на Западном берегу реки Иордан. По данным The Guardian, глава МИД Великобритании Эд Милибэнд во вторник, 8 сентября, намерен ввести запрет на торговлю товарами и рядом услуг из этих поселений.

Смотрич резко отреагировал на эту информацию, призвав выслать британского посла уже вечером 8 сентября.

«Выслать британского посла уже сегодня вечером. Мы не будем тряпкой для вытирания ног для антисемитского правительства в стране, захваченной радикальным исламом и пытающейся спастись от экономического и социального краха путем нападок на евреев и Государство Израиль. Британский мандат в Израиле закончился», — написал он в соцсети.