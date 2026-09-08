МВД Азербайджана получило статус наблюдателя в Сообществе полицейских сил Америки

В рамках 5-го внеочередного саммита Совета директоров Сообщества полицейских сил Америки (AMERIPOL) Министерство внутренних дел Азербайджана получило статус наблюдателя в организации.

Как сообщили в пресс-службе МВД, новый статус позволит расширить взаимодействие с правоохранительными органами стран — членов AMERIPOL, активизировать обмен информацией и опытом в сфере международного полицейского сотрудничества, а также расширить участие Азербайджана в мероприятиях организации.

Кроме того, статус наблюдателя будет способствовать укреплению международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, киберпреступности, экстремизму, торговле людьми и другим современным угрозам.