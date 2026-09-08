Канада и Франция могут присоединиться к британскому запрету на торговлю с израильскими поселениями
Канада и Франция намерены присоединиться к Великобритании и запретить импорт продукции из израильских поселений на Западном берегу.
Об этом сообщает Haaretz.
Решение рассматривается на фоне планов Израиля по строительству около 1200 новых домов на Западном берегу.
В Израиле инициативу уже подвергли критике. Президент Ицхак Герцог назвал ограничения серьёзным просчётом, а министр иностранных дел Гидеон Саар предупредил о возможности ответных мер со стороны Израиля.
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал закрыть британское консульство в Иерусалиме.
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