Канада и Франция могут присоединиться к британскому запрету на торговлю с израильскими поселениями

Канада и Франция намерены присоединиться к Великобритании и запретить импорт продукции из израильских поселений на Западном берегу.

Об этом сообщает Haaretz.

Решение рассматривается на фоне планов Израиля по строительству около 1200 новых домов на Западном берегу.

В Израиле инициативу уже подвергли критике. Президент Ицхак Герцог назвал ограничения серьёзным просчётом, а министр иностранных дел Гидеон Саар предупредил о возможности ответных мер со стороны Израиля.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир призвал закрыть британское консульство в Иерусалиме.