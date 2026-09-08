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Ахмед Исмайылов назначен председателем Совета по медиа и вещанию 

First News Media14:21 - Сегодня
Ахмед Исмайылов назначен председателем Совета по медиа и вещанию 

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении председателя и членов Совета по медиа и вещанию Азербайджана.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте президента АР.

В соответствии с распоряжением председателем Совета назначен Исмайылов Ахмед Магомед оглу.

Членами Совета стали

Абдуллаев Магомед Иззет оглу

Баширли Айнур Алиовсат гызы

Керимова Рагсана Тофик гызы

Мамедов Фархад Рауф оглу

Надиров Илькин Ильгар оглу

Новрузов Фазиль Гадживерди оглу.

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