Рашад Асланов вручил верительные грамоты президенту Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял 8 сентября чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Анкаре Рашада Асланова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанский дипломат вручил главе турецкого государства верительные грамоты.

Р. Асланов ранее занимал пост посла Азербайджанской Республики в Итальянской Республике, одновременно в Республике Сан-Марино, Республике Мальта и постоянного представителя Азербайджанской Республики при Продовольственной и сельскохозяйственной организации, Всемирной продовольственной программе, Международном фонде сельскохозяйственного развития Организации Объединенных Наций.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 июля подписал Распоряжение о назначении Рашада Асланова чрезвычайным и полномочным послом в Турецкой Республике.

Верительные грамоты Президенту Турции вручили также новоназначенные послы Великобритании, Швеции, Канады и Таиланда.