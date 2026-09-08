Зеленский: Киев готов к компромиссам с Москвой по зерну и энергетике

Украина готова искать компромиссы с Москвой для решения «наиболее острых вопросов» в сфере экспорта зерна и энергетики, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Зерно, энергетика — болезненные вопросы для Украины и России. И это болезненные вопросы для всего мира. Для Индии на сегодняшний день, для Эмиратов, Саудовской Аравии, Египта, Азии, многих стран. Мы готовы к поиску компромисса с РФ».

В то же время глава МИД РФ Сергей Лавров назвал идею возвращения к «зерновой инициативе» нереальной.

«Возвращение к черноморской зерновой инициативе неприемлемо. Украина попросила Турцию предложить мораторий на удары по судам в Чёрном море. Такой мораторий не получится проконтролировать. Поэтому мы отказались от этой истории, и сейчас её пытаются опять возродить. Это совершенно неприемлемо и совершенно нереально», — заявил он.

Ранее министр аграрной политики страны Тарас Высоцкий отмечал, что закрытие черноморских маршрутов может лишить Украину возможности экспортировать около 30 млн тонн зерна и масличных культур, а ущерб от сокращения агроэкспорта превысит 10 млрд долларов.