Командир «Басидж» погиб при нападении на юго-востоке Ирана

Командир иранского народного ополчения «Басидж» Абдолрауф Эсхаки погиб в результате нападения на юго-востоке Ирана.

Об этом во вторник сообщает Iran International.

Иранские власти назвали произошедшее террористической атакой. Согласно сообщениям СМИ, силы безопасности ведут поиск и преследование нападавших.

«Басидж» представляет собой иранское полувоенное ополчение и является одной из пяти сил, входящих в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР).