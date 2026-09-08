В рамках Бакинской недели климатических действий рассмотрена роль городов в климатической деятельности - ФОТО

В рамках «Бакинской недели климатических действий 2026» состоялась панельная сессия на тему «Развитие городского измерения климатической деятельности: От WUF13 к COP31».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на панельной сессии, на котором модератором выступил руководитель странового офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане Анна Соаве, была обсуждена роль городов в борьбе с изменением климата, устойчивое городское развитие и значимость международного сотрудничества в этом направлении.

Член Палаты лордов Великобритании, член Международного центра Низами Гянджеви Патрисия Скотланд отметила важность активного участия городов и местных обществ в борьбе с изменением климата.

Заместитель руководителя по подготовке проектов Группы устойчивой инфраструктуры ЕБРР Лин О’Грейди подчеркнула, что развитие устойчивой инфраструктуры в городах играет важную роль в достижении климатических целей.

По мнению представителя Международной финансовой корпорации (IFC) по стране Алии Азимовой, для обеспечения устойчивого развития городов важное значение имеют мобилизация финансовых ресурсов и более активное привлечение частного сектора к этому процессу.

Директор Европейской коалиции городов против расизма Бенедетто Закчироли рассказал о важности создания инклюзивной и доступной для всех городской среды.

Доцент по общественным делам Школы общественных и международных отношений Анар Велиев также поделился мыслями по теме.

На сессии особое внимание было уделено реализации Бакинского призыва к действию, который является итоговым документом WUF13 и определяет основные приоритеты для развития инклюзивных, устойчивых и жизнестойких городов и обществ.

Кроме того, обсуждались возможности укрепления интеграции климатической и градостроительной повестки дня путем поощрения партнерств между правительствами, международными организациями, финансовыми институтами и частным сектором, расширения обмена знаниями и усиления координированной деятельности.