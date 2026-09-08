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Рэпер Navai возместил ущерб за ДТП на Ferrari в Москве - ВИДЕО

First News Media20:40 - Сегодня
Рэпер Navai возместил ущерб за ДТП на Ferrari в Москве - ВИДЕО

Рэпер Navai (Наваи Бакиров) возместил ущерб за ДТП, произошедшее в центре Москвы на Зубовском бульваре.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным источника, музыкант перечислил столичному ЦОДД 91,2 тыс. рублей (около 1806 манатов) за поврежденный светофор и 4 тыс. рублей (79 манатов) в качестве госпошлины. Денежные средства поступили спустя два месяца после подачи иска со стороны ЦОДД. Ожидается, что дело будет закрыто в связи с полным возмещением ущерба.

Отметим, что авария произошла 5 мая. Черный Ferrari без номеров, за рулем которого находился рэпер, вылетел с проезжей части. Автомобиль развернуло, и он задним ходом вылетел на бордюр, снес светофор и остановился на тротуаре. По словам самого артиста, скорость автомобиля не превышала 60–65 км/ч, а причиной заноса стали спортивные колеса. В машине сработали подушки безопасности, водитель и пассажир не пострадали. После аварии артисту грозило лишение водительских прав, однако этого не произошло.

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