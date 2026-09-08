8 сентября Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с членом Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заведующим отделом международных связей Лю Хайсином.

Как сообщили в Кабинете Министров, на встрече было выражено удовлетворение развитием отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китаем, подчеркивалась решающая роль совместных усилий Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в достижении нынешнего высокого уровня двусторонних связей.

Отмечались позитивная динамика торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами, успешное осуществление совместных проектов в сфере зеленой энергии и наличие большого потенциала для углубления сотрудничества в этом направлении.

Подчеркивалось последовательное развитие сотрудничества в транспортно-транзитной сфере и отмечено наличие хороших возможностей для дальнейшего расширения взаимодействия в рамках инициативы «Один пояс, один путь» и Среднего коридора. Была доведена до внимания значимость открытия Зангезурского коридора с точки зрения дальнейшего укрепления региональных транспортных связей и увеличения транзитного потенциала.

Было высоко оценено развитие связей между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партией Китая, подчеркивалась важность дальнейшего расширения межпартийного сотрудничества и взаимных контактов.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем в различных сферах.