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Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор

First News Media19:00 - Сегодня
Путин и Трамп провели часовой телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, который был посвящен главным образом украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, беседа продолжалась ровно час, носила конструктивный и весьма откровенный характер, но при этом была конфиденциальной.

Основное внимание лидеры уделили ситуации вокруг украинского урегулирования. Путин представил Трампу «объективный и обстоятельный анализ» положения на российско-украинском фронте. По словам Ушакова, «было обозначено то, что могли бы реально сделать американцы для скорейшего завершения военных действий».

«В присущей лидерам взаимоуважительной и деловой манере они обменялись мнениями по состоявшимся 5 и 6 сентября поездкам (спецпредставителей президента США Джареда) Кушнера и (Стивена) Уиткоффа в Москву и Киев», – отметил Ушаков.

Он добавил, что Путин и Трамп положительно оценили итоги визита американских представителей, работу по этому каналу планируется продолжить.

В ходе разговора американский лидер заявил о заинтересованности в достижении прорыва в украинском урегулировании в период своего президентства. По словам Трампа, прекращение войны в Украине сразу бы открывало перспективы для полного восстановления отношений РФ и США

Путин, в свою очередь, заверил Трампа, что у России «и в мыслях нет никаких агрессивных планов» в отношении Европы. Российский лидер также отметил усилия супруги президента США Мелании Трамп по возвращению в семьи российских и украинских детей.

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