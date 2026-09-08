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Общество

Завершено предварительное расследование дела об обмане граждан обещаниями работы за рубежом

First News Media17:28 - Сегодня
Завершено предварительное расследование дела об обмане граждан обещаниями работы за рубежом

Уголовное дело в отношении лица, обманувшего многих людей обещаниями трудоустройства за рубежом, направлено в суд

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре завершено предварительное расследование по уголовному делу в отношении Турала Аббасова, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры. 

В ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Т.Аббасов, представляясь директором ООО «Mannhaim Travel», обманным путем завладел денежными средствами многочисленных граждан в различных размерах, обещая им трудоустройство в зарубежных странах и давая другие ложные обещания. Кроме того, установлены подозрения в подделке официальных документов с целью их использования.

На основании собранных доказательств Т.Аббасову предъявлено обвинение по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере) и 320.1 (подделка, незаконное изготовление, продажа официальных документов, государственных наград, печатей, штампов, бланков либо использование поддельных документов) Уголовного кодекса АР.

В отношении обвиняемого постановлением следственного органа избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Обеспечено частичное возмещение установленного по делу материального ущерба. 

Уголовное дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Феликс Вишневецкий 

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