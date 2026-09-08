Лейлу Ахмедову отпустили под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

В отношении Лейлы Ахмедовой ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решение об аресте было оставлено в силе апелляционным судом.

Сегодня мера пресечения в отношении Л. Ахмедовой была заменена на домашний арест.

16:20

Известный азербайджанский модельер Лейла Ахмедова арестована по обвинению в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Лейле Садай гызы Ахмедовой предъявлено обвинение по статье 178.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за мошенничество в крупном размере.

Решением Хатаинского районного суда в отношении Ахмедовой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Срок содержания под стражей определен в три месяца.

Обстоятельства уголовного дела, в рамках которого Ахмедовой предъявлено обвинение, на данный момент не сообщаются.

Лейла Ахмедова родилась в 1976 году. Получила высшее образование по специальности модельер. В 1996 году открыла первый Дом моделей в Азербайджане «Лейла Ахмедова».

В 1999 году Л.Ахмедова приняла участие на фестивале моды в Грузии с коллекцией «Сахарная», где ее работы были замечены экспертами и попали в эфир Fashion TV. В 2000 году коллекция «Феерия» получили высокую оценку генерального директора Франции Fashion TV Франсуа Телле, присутствующего на дефиле в Баку.

В 2001 году, коллекция «Филигрань» приняла участие в полуфинале конкурса «Женщина цветущий сад» и финале Международного конкурса «Русский силуэт» в Москве. Лейла Ахмедова выиграла в трех номинациях из десяти.

На протяжении своей творческой деятельности модельер сотрудничала со многими звездами азербайджанского шоу-бизнеса.