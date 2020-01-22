Китай дезинфицируют с грузовиков из-за вируса 2019-nCoV - ВИДЕО

Стремительно растет число заболевших новым коронавирусом, который недавно был обнаружен в Китае.

Он получил название 2019-nCoV. В КНР по состоянию на утро среды, 22 января, выявлено 440 инфицированных, девять из которых уже скончались.

В стране проводят широкомасштабные мероприятия по дезинфекции. К примеру, город Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, улицы обрабатывают газообразным веществом белого цвета. Оно распыляется с грузовиков. Соответствующее видео недавно было опубликовано в сети.

Кроме того, власти Китая задействовали для нераспространения 2019-nCoV военных. Город Ухань взят в плотное кольцо, все выезжающие из населенного пункта подвергаются тщательной проверке.

Тем не менее вирус быстро распространяется как по Китаю, так и по всему миру. Заболевшие уже выявлены в Японии, Таиланде, Южной Корее, Австралии и США.

Из-за вспышки эпидемии Всемирная Ассоциация Здравоохранения (ВОЗ) намерена провести экстренное заседание. Тем временем зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь заявил, что 2019-nCoV может мутировать и начать распространяться не только воздушно-капельным путем, передает RT.

НСН