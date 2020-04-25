Когда стартуют европейские чемпионаты по футболу? Премьер-лига Азербайджана может быть в числе первых   

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В четверг, 23 апреля, Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в формате видеоконференции.

Главным вопросом обсуждения, конечно же, было возобновление внутренних чемпионатов и еврокубков. По итогам заседания можно сделать несколько важных выводов, которые отражены в итоговом заявлении УЕФА.

УЕФА призывает национальные ассоциации и лиги изучить все возможные варианты, чтобы доиграть сезон в высших дивизионах и распределить места в еврокубках естественным образом. Если та или иная лига без веских на то причин решит завершить чемпионат, то УЕФА оставляет за собой право не допустить клубы из данной страны до еврокубков.

Среди веских причин – запрет правительства на проведение массовых мероприятий в стране, как это произошло в Нидерландах, к примеру. Или же непреодолимые экономические проблемы, из-за которых возобновить чемпионат не представляется возможным.

В таком случае национальная федерация должна выбрать клубы для участия в еврокубках следующего сезона на основе спортивных достижений в сезоне 2019/2020. Процедура выбора клубов должна базироваться на объективных, прозрачных и недискриминационных принципах. В затруднительных случаях национальные ассоциации и лиги должны иметь возможность определить окончательные позиции клубов в национальных соревнованиях с учетом специфических обстоятельств каждого соревнования. Но даже при этом УЕФА оставляет за собой право отказать в допуске или самостоятельно оценить возможный допуск к своим турнирам любого клуба.

Таким образом, национальные федерации получили официальные директивы, на основании которых и следует действовать при принятии того или иного решения. В дальнейшем все зависит от ситуации с коронавирусом в конкретной стране и решений правительства.

Какова же на сегодняшний день ситуация в топ-лигах Европы?

Для начала надо уточнить, что пока ни одна топ-лига в Европе не определилась с точной датой возобновления чемпионата. Так уж получилось, что в Испании, Италии, Франции, Германии и Великобритании, не говоря о США, наибольшее количество инфицированных. Ближе всего к возобновлению матчей немецкая Бундеслига, которая объявила о готовности возобновления чемпионата без зрителей уже в первой декаде мая. Откровенно говоря, в это слабо верится. Но решение об этом должны принять не футбольные власти, а политики. Бундеслига представила медицинскую концепцию для возобновления сезона, включающую в себя строгие гигиенические правила, тестирование на коронавирус и регулярный мониторинг состояния футболистов.

Будет введено ограничение на количество присутствующих на матчах лиц: не более 213 человек на трибуне (98 человек во внутренних помещениях и 113 на трибунах).

В конце мая футбольные матчи планируют возобновить в Испании и Италии. Изначально Федерация футбола Испании настаивала на прекращении сезона по текущей таблице, Ла Лига (высшая лига чемпионата страны) не подчинялась. Ситуация осложняется еще и тем, что власти Испании склоняются к отмене массовых мероприятий, в том числе матчей со зрителями, до 2021 года. Это негативно скажется на бюджетах клубов. В связи с этим Ла Лига уже обратилась к клубам с рекомендациями сократить бюджет.

В Италии совет Серии А по итогам заседания подтвердил единогласное желание доиграть сезон-2019/20, если правительство страны позволит это сделать, в полном соответствии с правилами, касающимися здоровья и безопасности всех участников. В Италии матчи планируют возобновить 31 мая ответными играми полуфинала Кубка страны.

Судьба самой зрелищной лиги мира АПЛ (английской премьер-лиги) должна быть обсуждена на собрании 1 мая. Чтобы не терять сотни миллионов ТВ-денег, в Англии твердо намерены доиграть сезон. План: уложиться в 5 недель (клубам осталось доиграть 9-10 матчей). По сообщениям СМИ, АПЛ может возобновить матчи без зрителей 8 июня.

Между тем, The Guardian пишет, что все больше клубов английской Премьер-лиги выступают за то, чтобы досрочно завершить сезон, приостановленный из-за коронавируса.

На фоне пандемии некоторые команды сомневаются в возможности организовать матчи должным образом даже без зрителей. В частности, клубы обеспокоены тем, как изолировать игроков и убедиться в том, что они не больны.

Клубы осознают, что понадобится много тестов, но при этом возникает вопрос, этично ли расходовать их на футболистов, тогда как тесты нужны медикам и прочим службам.

Кроме того, отсутствует механизм на случай, если кто-то из футболистов откажется играть. Эти вопросы также должны быть обсуждены 1 мая.

Но во всех этих странах от решения местных федераций мало что зависит. Как и в случае с Германией, решения должны быть приняты на уровне правительства. В частности, если в стране будет введен запрет на проведение массовых мероприятий на несколько месяцев, возобновить чемпионаты уже будет невозможно. С другой стороны, если пандемия коронавируса не пойдет на спад, проводить матчи даже без зрителей все равно выглядит проблематичным, о чем и говорят представители клубов в Англии.

Но если завершить сезон досрочно, то определить чемпиона и обладателей путевок в еврокубки по спортивному принципу станет невозможным. Местные федерации окажутся в тяжелом положении. Единственный относительно приемлемый результат – финиш согласно текущим турнирным таблицам. Но и тут возникает масса вопросов и недовольств. К примеру, если завершить сезон АПЛ прямо сейчас, то в Лигу чемпионов, учитывая дисквалификацию «Манчестер Сити», пробиваются «Ливерпуль», «Лестер», «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Но вот «Шеффилд Юнайтед» в таком случае имеет полное право считать такое решение не справедливым. Ведь команда отстает от «Ман Юнайтеда» всего лишь на два очка, при этом имея игру в запасе. То есть, спортивный принцип в данной ситуации не соблюден. Теоретически это означает, что команда лишилась путевки в Лигу чемпионов из-за календаря АПЛ, проведя на одну игру меньше. А ведь Лига чемпионов для клуба АПЛ — это доход в размере, как минимум, 30-40 млн долларов.

Что касается премьер-лиги Азербайджана по футболу, то последние новости заставляют настраиваться на позитивный лад. В первую очередь, клубам осталось провести лишь 8 туров. При большом желании уместить эти 8 туров легко можно в один месяц. Матчи чемпионата Азербайджана итак проходят, практически, без зрителей, поэтому большой опасности массового скопления людей не будет. Да и скорее всего будет принято решение о проведении матчей без зрителей.

С 27 апреля в стране смягчается особый карантинный режим , введенный в рамках борьбы с распространением коронавируса. 4 мая же завершается срок введенного особого карантинного режима. При позитивном развитии ситуации страна поэтапно будет возвращаться к прежнему укладу жизни. А это означает, что к концу мая-началу июня можно будет возобновлять матчи премьер-лиги.

Такую вероятность допустил и глава департамента по связям с общественностью и прессой Профессиональной футбольной лиги Аслан Шахгелдиев, который в интервью Репорт отметил, что игры премьер-лиги Азербайджана, отложенные на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, могут восстановиться в конце мая.

«Мы ждем 4 мая. Если карантин снимут, для нас не останется проблем. Даже если мы проведем игры каждого тура ни в один день, а в два дня, будет достаточно времени. Мы направили в клубы запрос в связи со сроком подготовки. Возможно, для оставшейся части команд выдадут 2-3 недели на учебно-тренировочные сборы.

Если болельщикам разрешат присутствовать на матчах, то мы постараемся проводить игры в конце недели. В случае отсутствия болельщиков, будем проводить игры в течение недели.

Мы обсуждаем все вопросы на уровне руководства. Мы не намерены принимать какие-либо решения без согласия клубов. Наша цель - завершить чемпионат», - сказал он.

Конечно, хотелось бы, чтобы чемпион (хотя он и так ясен – «Карабах») и обладатели путевок в еврокубки были определены по спортивному принципу. Тогда ни у одного клуба не будет права считать такие итоги несправедливыми.

Футболисты, спортивные функционеры, журналисты, а самое главное, фанаты сильно соскучились по футболу. Хочется надеяться, что скоро все мы, как и прежде, сможем наслаждаться любимым видом спорта!

Теймур Максутов