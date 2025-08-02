Полиция задержала мужчину за аморальные действия в отношении ребенка - ФОТО

В Сабирабаде сотрудники полиции задержали человека, совершившего аморальные действия в отношении несовершеннолетнего.

Человек на кадрах, распространенных в социальных сетях и на новостных сайтах, был опознан как 64-летний М. Гусейнов, житель села Гаратепе Сабирабадского района, и был задержан сотрудниками районной полиции. По факту было немедленно начато разбирательство, принимаются меры для правовой оценки действий этого человека.

Ведётся самая жёсткая борьба с подобными отвратительными и далекими от человечности действиями в рамках законодательства. Виновный понесёт заслуженное наказание, а меры, направленные на обеспечение безопасности детей, будут решительно продолжены и в будущем.