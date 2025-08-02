Телохранителя Месси отстранили от матчей

Телохранитель футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси Яссин Чеуко был отстранен от матчей Кубка лиг и МЛС.

Об этом сообщает TyC Sports.

В концовке встречи «Интера Майами» и мексиканского «Атласа», которая завершилась победой американцев со счетом 2:1, между игроками вспыхнула стычка. В разгар перепалки Чеуко вмешался и оттолкнул двух футболистов мексиканского клуба. Также по итогам встречи «Интер Майами» получил штраф за поведение телохранителя.

«Я понимаю, что он там, чтобы защищать Месси от болельщиков. Но у него нет разрешения вмешиваться в общение между игроками», — заявил один из футболистов «Атласа» после игры.

В конце марта Чеуко отстранили от матчей МЛС.

Источник: Gazeta.Ru