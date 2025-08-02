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ХАМАС отказался сложить оружие

First News Media21:00 - Сегодня
ХАМАС отказался сложить оружие

Палестинское движение ХАМАС выпустило заявление, в котором подтвердило, что не намерено разоружаться до тех пор, пока продолжается израильская оккупация и не будут полностью восстановлены права палестинского народа.

Об этом сообщает ТАСС.

В тексте заявления подчеркивается, что право ХАМАС на сопротивление признано международными конвенциями и нормами и что от него нельзя отказаться до тех пор, пока не будут восстановлены национальные права палестинцев, прежде всего право на создание полностью суверенного, независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Источник: Gazeta.Ru

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