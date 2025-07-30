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Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сыграет с «Шелбурном»

First News Media09:10 - Сегодня
Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сыграет с «Шелбурном»

Выступающий в Лиге чемпионов УЕФА «Карабах» в рамках II квалификационного раунда сегодня встретится с ирландским клубом «Шелбурн» в борьбе за выход в следующий этап.

Одержавший победу в гостях со счетом 0:3 представитель Азербайджана выйдет на поле Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова в 20:00.

Отметим, что победитель пары «Карабах» - «Шелбурн» (Ирландия) в следующем раунде встретится с победителем пары «Шкендия» (Северная Македония) - ФКСБ (Румыния).

30 июля

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд

20:00 «Карабах» - «Шелбурн».

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