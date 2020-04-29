Кто он - новый кандидат на должность генпрокурора Азербайджана - ДОСЬЕ

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В Милли Меджлис (парламент) был представлен вопрос «О согласии на назначение генерального прокурора Азербайджана».

По представлению Президента Ильхама Алиева на должность генерального прокурора была выдвинута кандидатура заместителя генерального прокурора - начальника Управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана Кямрана Алиева.

Представляем к сведению читателей биографию кандидата на должность генпрокурора АР.

Камран Алиев родился 18 ноября 1965 года в Балакене. После окончания с отличием юридического факультета Иркутского государственного университета в 1987 году он был назначен в прокуратуру Читы (РФ).

В 1990-1993 гг. проходил обучение в аспирантуре Научно-исследовательского института Генпрокуратуры СССР (в дальнейшем - РФ).

В 1993 году защитил диссертацию в том же институте и получил степень кандидата юридических наук.

Позднее он был переведен в прокуратуру Азербайджанской Республики, где работал в отделе кадров, начальником научно-учебного центра и занимал ряд других должностей.

В 2007 году Кямран Алиев стал начальником Управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре АР.

Наряду с этим, с 2014 года К. Алиев является заместителем генерального прокурора Азербайджанской Республики, государственным советником юстиции II класса.

Кямран Алиев свободно владеет английским и русским языками.

А.А., М.К.