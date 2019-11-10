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Летящий из Нью-Йорка в Баку Boeing 787 из-за погодных условий был вынужден совершить посадку в Гяндже

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Летящий из Нью-Йорка в Баку Boeing 787 из-за погодных условий был вынужден совершить посадку в Гяндже

В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Баку (сильный туман), капитан воздушного судна рейса AZAL Нью-Йорк - Баку принял решение совершить посадку в аэропорту Гянджи.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу AZAL, самолет Boeing 787 Dreamliner благополучно приземлился в аэропорту Гянджи в 07:33 по местному времени.
Пассажиры рейса были размещены в терминале аэропорта, им были предоставлены питание и напитки.

После улучшения погодных условий самолет вылетел из Гянджи в Баку в 10:01 и в 10:37 приземлился в Баку.

Отметим, что сильный туман также привел к некоторым задержкам рейсов из Международного аэропорта Гейдар Алиев. В настоящее время бакинский аэропорт работает в штатном режиме.

Эльшан Рустамов, М.К.

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