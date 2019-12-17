Лейла Алиева навестила детей, получающих лечение в Детской клинике Национального центра онкологии - ФОТО

17 декабря вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева навестила детей, получающих лечение в Национальном центре онкологии, поинтересовалась их здоровьем, ходом лечения.

На встрече на средства, полученные от семейного мега-шоу «Джыртдан. Приключения в Новруз», детскому отделу Национального центра онкологии были переданы лекарственные препараты, необходимые для лечения детей, а также специальные компьютерные игры, различные игрушки и подарки для развлечения детей, получающих здесь лечение.

Развлекательное мероприятие было встречено детьми с большой радостью, позитивно повлияло на их настроение.

Семейное мега-шоу «Джыртдан в мире сказок» впервые было представлено по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Бакинском конгресс-центре в декабре 2018 года. Эта инициатива вносит важный вклад в формирование детей, являющихся нашим будущим, в национальном духе, а также их воспитание в духе уважения к мировым ценностям. В то же время, доход, полученный от благотворительного проекта, направлен на реабилитацию и обеспечение здоровья людей, нуждающихся в особой заботе, в том числе детей. Отметим, что 397 тысяч манатов, полученные от шоу в феврале нынешнего года, переданы Центру талассемии на лечение детей.

АЗЕРТАДЖ