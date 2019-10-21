Лучший коммyникатор мира Доктор Ицхак Адизес: Азербайджанцы чаще всего молчат в присутствии начальника, а нужно делать как раз наоборот – общаться! – ФОТО

Авторитетная компания мирового масштаба Holmes Report признала доктора Ицхака Адизеса «Лучшим коммуникатором-2017» наравне с Папой Римским Франциском, Далай-ламой, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Канады Джастином Трудо. И это не случайно. Доктор Адизес является автором уникальной методологии, которую применяют более 2000 организаций в 52 странах мира.

В ноябре в Баку состоится бизнес-форум с участием доктора Ицхака Адизеса, и у нас появилась возможность взять у доктора Адизеса интервью:

- В возрасте 6 лет вам пришлось побывать в концлагере, в 22 года вы были сержантом Армии обороны Израиля, в 28 лет профессионально занимались музыкой, а в 30 начали консультационный бизнес. И настолько успешно, что сейчас консультируете не только компании по вопросам бизнеса, но и членов правительств примерно десятка государств.

Что помогло таким разным фактам сложится в историю жизни одного из лучших бизнес-консультантов мира? Был какой-то переломный момент, счастливый случай или это последовательное движение к цели?

- Да, в моем детстве было очень много проблем. После спасения из концентрационного лагеря я приехал в Израиль, а здесь военная служба является обязательной. Что касается занятия музыкой, то это была не карьера, а способ заработать.

Все сложности побудили меня доказать, что я чего-то стою в этой жизни, чего-то добился в ней. Но не думаю, что какое-либо из событий, перечисленных вами, повлияло на мое решение стать консультантом мирового уровня.

Главный факт, который повлиял на меня – я не боюсь задавать вопросы. Ничего не принимаю на веру, а всегда спрашиваю: «Почему?» – и пытаюсь разобраться. Я никогда не боялся решать серьезных задач и самые сложные из них воспринимал как вызов для себя.

- Вы сказали, что всегда задаетесь вопросом: «Почему?» Так почему же, консультируя членов правительств, премьер-министров целых стран, вы все еще продолжаете помогать компаниям вести бизнес? Дело ведь не в деньгах. А в чем же?

- На самом деле я не работаю с компаниями, где проблемы можно решить очень просто – мне интересны сложные случаи.

Это как восхождение на гору. Я всегда стараюсь найти следующую проблему, которая будет сложнее предыдущей. И успешно ее решаю.

- В одном из интервью вы сказали, что новый мир уходит от «мускулов к чувствам». А если на практике, какие преобразования необходимо сделать некой компании N, чтобы стать «чувственной»?

- Это - многосторонняя проблема, но не думаю, что это проблема для Азербайджана. Эмоции у азербайджанцев очень хорошо развиты, они прекрасно все чувствуют. У вас большие сердца! Это, скорее, проблемы России, США, Германии, возможно, но не Азербайджана.

Изменения в методологии нашего института происходят постоянно. Люди больше не боятся проблем; они знают, как с ними справляться, знают даже, как атаковать проблему.

Наша задача сейчас – изменить культуру организации. В культуре бизнеса многих постсоветских стран отсутствует доверие в коллективе – это наследие коммунистического режима. При всей доброжелательности вы не доверяете коллегам и всегда боитесь, что они могут вас подставить. В коммунистической России даже дети шпионили за взрослыми, и доверия между людьми не было. Но если у вас нет доверия, вы тратите много времени на проверку.

Мы же стараемся, чтобы люди в компаниях строили доверительные отношения. Мы избавляемся от знаменитого русского вопроса: «Кто виноват?» И задаем другой вопрос: «Что нужно изменить в системе, чтобы такое больше не повторилось?» Компании начинают функционировать намного лучше и достигают поставленных целей. Людям нравится работать в таких условиях.

- Вашу методологию успешно внедрили Coca-Cola, Bank of America, Volvo, Visa Group и другие крупнейшие компании мира. Приходилось ли вам уже работать с азербайджанскими компаниями? Если да, расскажите о своем опыте.

- Безусловно, я уже работал в Азербайджане с рядом компаний. Но эта информация является строго конфиденциальной и остается между мной и клиентом, поэтому я, к сожалению, не могу ею поделиться.

- Расскажите о самых впечатляющих результатах деятельности компаний после внедрения вашей методологии.

- К примеру, продажи компании ROLL International – крупнейшего производителя гранатового сока в мире – после внедрения методологии Адизеса поднялись с $12 миллионов до $4 миллиардов. Domino’s Pizza подняла свои продажи со $160 миллионов до $4 миллиардов. Мексиканский холдинг Sаlinаs Group, который владеет телевидением, банками и страховыми компаниями в стране, увеличил объемы продаж с $250 миллионов до $12,5 миллиарда. Я могу долго перечислять (смеется).

В начале октября доктор Адизес выступил на одном из самых крупных бизнес-форумов мира - Synergy Global Forum 2019 - наравне с Арнольдом Шварценеггером и Майклом Портером

- Какие проблемы, на ваш взгляд, самые характерные для азербайджанского рынка?

- Что на самом деле оказывает сильное влияние на стиль управления в Азербайджане – так это автократичность менеджмента. То, что говорит начальник, должны слушать все, и никто не должен возражать. Все управление централизованно, а это в корне неправильно.

Ведь вы, таким образом, совершенно не используете мозги других людей, их знания, возможности, умения, что означает для вас упущенные возможности. Такая проблема существует в России, Азербайджане… Она в целом характерна для многих посткоммунистических стран.

И это печально, потому что азербайджанцы очень умные, я бы даже сказал, изобретательные. Но они чаще всего молчат в присутствии начальника или просто соглашаются с ним, а это упущенная энергия.

Азербайджанцы не любят критиковать человека в лицо, стараясь сохранить хорошие отношения. На поверхности все выглядит прекрасно, но на поверку много конфликтов и недовольства. Ваши сотрудники не берут быка за рога и не пытаются справиться с конфликтом напрямую. Это как заболевание, которого не видно, но оно все равно есть. То есть, в бизнесе здесь не хватает открытости, искренности.

- Институт Адизеса работает в Москве с 2010 года, и недавно вы пошутили, что Россия нуждается в министерстве дебюрократизации. В этом году филиал института открывается и в Баку. В чем, на ваш взгляд, нуждается Азербайджан?

- Азербайджан для меня – это очень интересная страна, потому что азербайджанцы всегда, даже в советское время, отличались предпринимательской жилкой. В азербайджанской культуре есть дух предпринимательства, что необходимо для экономического роста.

Но при этом азербайджанцам просто необходимы профессиональное образование в области менеджмента, соответствующий уровень развития, чтобы применить предпринимательский взгляд. Нужны знания, умения, правильные инструменты.

Также необходимо децентрализовать крупные компании. Таким образом, у бОльшего количества людей будет непосредственный интерес в росте и развитии экономики.

- Когда и как начнет работу филиал Института Адизеса в Баку?

- 8 ноября в отеле JW Marriott Absheron Baku я проведу бизнес-форум для азербайджанских предпринимателей и руководителей.

В тот же день в сети книжных магазинов Libraff состоится презентация моей книги «Управляя изменениями» на азербайджанском языке. И оба эти события мы приурочили к открытию филиала Института Адизеса в Баку.

Я с нетерпением жду возможности приехать в Баку и начать здесь работу, потому что мне нравится город и нравятся люди.

Для дополнительной информации и приобретения билетов: +99450 290 49 79.

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