Когда автобус превращается в испытание: что говорят в AYNA о переполненности, кондиционерах и правилах поведения

В последние месяцы поездка на автобусе в Баку для многих пассажиров превращается в настоящее испытание. Закрытие станции метро «Низами», ремонт дорог, строительные работы, изменение схем движения и другие обстоятельства заметно влияют на нагрузку на наземный общественный транспорт.

В часы пик автобусы нередко оказываются настолько переполненными, что двери закрываются с трудом, а внутри практически невозможно свободно стоять. В некоторых случаях пассажиры ждут транспорт по 20–40 минут, после чего в салон одновременно пытаются попасть десятки людей. И если кому-то удалось занять сидячее место, это порой воспринимается уже как большая удача.

При этом вместе с ростом нагрузки возникает и целый ряд бытовых вопросов. Почему водитель не включает кондиционер, если в салоне душно? Сколько пассажиров вообще может находиться в автобусе? Для чего предназначена кнопка «Stop»? Что делать, если пассажиру стало плохо? И обязан ли водитель вмешиваться, если пассажир отказывается уступить специальное место человеку с инвалидностью?

Редакция 1news.az обратилась в Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), чтобы выяснить, какие правила действуют для пассажиров и водителей и что делать в спорных ситуациях.

Сколько пассажиров может находиться в автобусе?

Один из наиболее очевидных вопросов — переполненность автобусов. Иногда складывается впечатление, что в салон пытаются вместить максимально возможное количество людей, даже если свободного пространства практически не остаётся.

В AYNA пояснили, что для каждого автобуса производителем устанавливается определённая вместимость — как по количеству сидячих, так и по количеству стоячих пассажиров.

Таким образом, универсального числа пассажиров для всех автобусов не существует: допустимая вместимость зависит от конкретной модели и её технических характеристик.

«Для каждого автобуса производителем устанавливается определённая вместимость — как по количеству сидячих, так и по количеству стоячих пассажиров. В случае перевозки в автобусе пассажиров сверх установленного предела и если это приводит к нарушению правил безопасности, правоохранительными органами могут быть приняты административные меры.

Проводится мониторинг загруженности и уровня заполненности автобусов. Если устанавливается, что в каком-либо автобусе уровень загруженности высокий, принимаются меры по увеличению количества автобусов», — пояснили в агентстве.

«В автобусе душно, но кондиционер не включают»: обязан ли водитель охлаждать салон?

Ещё одна из наиболее частых претензий пассажиров связана с температурой в салоне.

Бывает, что в автобусе жарко и душно, окна закрыты, вентиляция не ощущается, а на просьбу пассажиров включить кондиционер водитель отвечает, что система не работает либо включать её нельзя.

«Требование оснащать автобусы современными системами вентиляции, охлаждения и отопления отражено в требованиях, утверждённых постановлением Кабинета министров №73. Перевозчики, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки, также должны соблюдать требования, предусмотренные данным постановлением.

Ежегодно перед началом летнего и зимнего сезонов перевозчикам официально направляются письма-предупреждения. В них даются поручения привести системы охлаждения и отопления в автобусах в рабочее состояние и регулировать их в соответствии с температурой воздуха для обеспечения комфорта пассажиров», — отметили в AYNA.

Что должен уметь и как должен вести себя водитель?

Работа водителя автобуса — это не только управление транспортным средством. От его действий напрямую зависит безопасность пассажиров.

Как сообщили в AYNA, приём водителей на работу осуществляется перевозчиками в соответствии с требованиями Трудового кодекса и других нормативно-правовых актов. Крупные перевозчики организуют для водителей обучение.

Кроме того, в Учебно-тренировочном центре AYNA проводятся теоретические и практические занятия. В рамках подготовки рассматриваются не только вопросы профессионального вождения, но и безопасность, культура общения, этичное поведение и управление эмоциональным состоянием.

Агентство также регулярно проводит встречи с перевозчиками и направляет им соответствующие рекомендации.

Иными словами, корректное общение с пассажирами и соблюдение правил поведения являются частью требований к организации пассажирских перевозок.

Для чего нужна кнопка «Stop»?

Ещё одна ситуация, которая вызывает вопросы у пассажиров, — кнопка «Stop».

В AYNA пояснили, что эта кнопка предусмотрена конструкцией автобусов большинством производителей.

При этом автобусы могут останавливаться в обычном порядке только на остановках.

Но существует важное исключение: если пассажиру стало плохо, ситуация может рассматриваться как форс-мажорная. При необходимости водитель может обеспечить высадку пассажира в ближайшем безопасном месте.

Поэтому если человеку действительно стало плохо, его обращение нельзя рассматривать просто как обычную просьбу выйти между остановками — речь может идти об экстренной ситуации, требующей соответствующей реакции.

Кто должен уступать специальные места?

В городских автобусах предусмотрены специальные зоны для людей с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками.

Однако на практике бывает, что эти места занимают другие пассажиры, которые не всегда готовы их уступить.

В AYNA сообщили, что «в городских автобусах обычно предусмотрено одно специальное место для детской коляски. В некоторых автобусах с просторным салоном может быть свободная зона, позволяющая разместить две детские коляски. Это также определяется производителем автобуса с учётом его вместимости. Размещение большего количества колясок в проходе салона с точки зрения безопасности нецелесообразно.

В Азербайджан поставляются автобусы с низким полом, оснащённые пандусами для использования людьми с инвалидностью. Для обеспечения удобной посадки и высадки граждан с ограниченными возможностями здоровья предпочтение отдаётся транспортным средствам, оснащённым специальными устройствами и оборудованием. В салонах автобусов имеются специальные места для инвалидных колясок.

Если специальное место, предназначенное для пассажира с ограниченными физическими возможностями, уже занято детской коляской, решение в конкретной ситуации может приниматься непосредственно на месте с учётом обстановки в салоне во время перевозки.

На практике такие случаи встречаются очень редко. Пассажиры с детскими колясками и люди, передвигающиеся на инвалидных колясках, составляют очень небольшой процент от общего числа пассажиров».

Почему автобус приходится ждать по 20–40 минут?

Ещё одна распространённая жалоба — большие интервалы движения, особенно в часы пик.

В AYNA сообщили, что количество автобусов и график их движения определяются с учётом пассажирского спроса.

В настоящее время на маршрутных линиях столицы работает 2530 автобусов — это рекордный показатель. Для сравнения: в сентябре 2022 года в Баку эксплуатировалось 1780 автобусов, в 2023 году — 2011, в 2024 году — 2180, а в 2025 году — 2340.

Таким образом, за четыре года количество автобусов увеличилось на 750 единиц, или примерно на 42%.

Кроме того, в рамках проекта по разделению нагрузки после закрытия станции метро были организованы 8 экспресс-маршрутов и усилены 28 регулярных маршрутов.

Однако увеличение количества автобусов не всегда означает отсутствие задержек.

«Дополнительные автобусы также выпускаются на линии в соответствии со спросом.

Несмотря на то, что автобусы выпускаются на линии в соответствии с потребностью, транспортная загруженность на маршрутах, особенно на участках, где отсутствуют автобусные полосы, в некоторых случаях приводит к задержкам автобусов и, как следствие, к нарушению интервалов движения.

Для того чтобы автобусы могли двигаться быстрее и соблюдать установленные интервалы, создаются специальные полосы движения. В настоящее время в Баку на 43 улицах и проспектах организованы специальные полосы общей протяжённостью около 117 км. Работа по созданию новых полос продолжается», — отмечают в AYNA.

Когда полностью обновят автобусный парк?

Обновление автобусного парка проходит поэтапно. Автобусы, нуждающиеся в замене, выставляются на конкурс, после чего заменяются более современными транспортными средствами.

Только в этом году частными и государственными предприятиями было поставлено 308 автобусов, а на 29 маршрутах транспорт был заменён на более новый и современный.

В AYNA отмечают, что работы по обновлению автобусного парка, как с точки зрения количества, так и качества будут продолжаться до конца года.

После внедрения системы брутто-контрактов, как ожидается, процесс обновления оставшихся автобусов будет идти быстрее.

Куда обращаться пассажиру?

Несмотря на существующие правила, конфликтные и спорные ситуации в автобусах всё равно возникают.

В AYNA сообщили, что пассажиры могут обращаться в Call-центр 141, а также через официальные страницы агентства в социальных сетях.

При этом важно различать характер происшествия.

Если речь идёт о нарушении, связанном с организацией перевозки — например, водитель набрал чрезмерное количество пассажиров, не остановился на нужной остановке, не включил кондиционер или проигнорировал проблему пассажира, — можно обратиться в AYNA по номеру 141.

Если же в автобусе происходит серьёзное правонарушение, например драка с применением холодного оружия или иная ситуация, создающая непосредственную угрозу жизни и безопасности, необходимо обращаться непосредственно в правоохранительные органы по номеру 102.

Кроме того, при расследовании негативных ситуаций правоохранительные органы могут запросить у перевозчика записи камер видеонаблюдения, установленных в салоне автобуса.

Автобус — это общее пространство

Переполненность, духота в салоне, длительное ожидание и дорожные заторы — проблемы, которые пассажир зачастую ощущает непосредственно на себе. Однако безопасность поездки зависит не только от количества автобусов на линии, но и от соблюдения правил всеми участниками перевозочного процесса.

Водитель должен соблюдать требования безопасности и корректно взаимодействовать с пассажирами, перевозчик — обеспечивать надлежащее техническое состояние и обслуживание автобусов, а пассажиры — соблюдать правила поведения и уважать специальные места и потребности других людей.