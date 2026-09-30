Как это было… Трагическая хроника изгнания азербайджанцев из Западного Азербайджана

Проблема депортации народов остается одной из непрекращающихся трагедий мировой истории.

Для азербайджанского народа эта трагедия на протяжении ХХ века была связана с последовательным изгнанием с исторических земель в Западном Азербайджане.

В Государственном архиве Азербайджана хранятся документы, в которых отражены факты депортаций азербайджанцев с исконных земель на нынешней территории Армении.

Только в прошлом веке азербайджанцы четырежды - в 1905, 1918–1920, 1948–1953, 1988–1992 годах - были насильственно изгнаны с родных земель.

За каждой из этих дат – трагические судьбы людей, вынужденных покинуть родные очаги.

1905-1906 годы

Еще в самом начале XX века – в 1905 году, совершая вооруженные нападения на азербайджанцев, проживающих в Баку, Иреване, Нахчыване, Зангезуре, Карабахе, Гяндже, Тифлисе и других местах, выдворяя их с этих территорий, армяне хотели достичь численного превосходства.

1918–1920 годы

Первопричиной геноцида и депортации азербайджанского населения Армении в 1918–1920 гг. стали планы армян по созданию мифической «Великой Армении».

Стремление к территориальным приобретениям, идея культурного превосходства и «особых прав» на ареал обитания приобрели в армянской среде тотальный характер. Армянские шовинисты считали, что «Великая Армения» может быть навязана силой оружия, насаждена кровью и железом на грудах развалин и крови азербайджанцев.

Реализация плана по созданию жизненного пространства для «Великой Армении» - первоначально на территориях Османской Турции, а в период 1918–1920 годов и на землях Азербайджана - изначально была сопряжена с геноцидом азербайджанцев.

Трагические события в уездах Иреванской губернии, которые в мае 1918 года войдут в состав новообразованного армянского государства, начались практически одновременно с событиями в Бакинской губернии, где большевистско-дашнакские формирования в марте того же года осуществили геноцид азербайджанского населения.

Вооруженные армянские отряды, имеющие за плечами приобретенный в период Первой мировой войны опыт по уничтожению тюрко-мусульманского населения в Восточной Анатолии, отступая вместе с покидающей Кавказский фронт русской армией, предприняли в начале 1918 года целый ряд вооруженных акций по очистке Иреванской губернии от азербайджанцев.

Чтобы иметь полное представление о масштабах насилия против азербайджанского населения, достаточно ознакомиться со «Списком разоренных и брошенных жителями мусульманских (азербайджанских) селений в Иреванской губернии до марта 1918 года». Этот список включал наименования 199 селений по Иреванскому, Сурмалинскому, Эчмиадзинскому и Новобаязетскому уездам Иреванской губернии, которые были разорены армянскими вооруженными отрядами и вследствие этого покинуты мусульманским (азербайджанским) населением.

Жестокие убийства мирных жителей, кровавые расправы, запугивание, панические слухи - все это было пущено в ход армянами, чтобы вынудить коренное население уйти с земель, где веками жили их деды и прадеды. Таким образом, искусственно создавались очаги компактного проживания армян, которые постепенно увеличивались и разрастались за счет притока армян из Турции.

После образования на территории Иреванской губернии в конце мая 1918 года армянского государства, площадь которого первоначально не превышала 10 тыс. км, политика геноцида стала осуществляться уже на государственном уровне. И это, несмотря на то, что согласно Батумскому договору от 4 июня 1918 года с Османской Турцией правительство Армении брало на себя обязательство, что будет обеспечивать безопасность и свободное развитие проживающих здесь мусульман (азербайджанцев), создаст условия для получения ими образования на родном языке и отправления религиозных обрядов.

Решение Азербайджанского национального совета от 29 мая 1918 года об уступке Армении города Иреван в качестве столицы - по данным Кавказского календаря, на 1 января 1916 г. в этом городе проживали 12 605 азербайджанцев - весьма трагически отразилось на судьбе мусульманского (азербайджанского) населения города.

1948–1953 годы: депортация в советскую эпоху

Смена политического строя не остановила изгнание азербайджанцев из Армении. В советский период депортация приобрела уже организованный государственный характер.

В 1948–1953 годах более 150 тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны с исконных земель на территории Армянской ССР. Тысячи людей, в том числе старики и дети погибли, не выдержав суровых условий переселения, резкого изменения климата, физических потрясений и душевных страданий.

Этот процесс усилился после Второй мировой войны и приобрел форму постоянной тенденции вплоть до распада СССР.

Решение о переселении азербайджанцев из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность Азербайджанской ССР было принято постановлением Совета министров СССР от 23 декабря 1947 года за подписью Сталина. Согласно указу, предполагалось в течение 1948–1950 годов выселить азербайджанское население Армении численностью 100 тысяч человек.

По данным Нархозучета и Министерства сельского хозяйства Армянской ССР, до начала переселения в 1948 году в Армении проживали 25 тысяч азербайджанских семей или около 110 тысяч азербайджанцев. Из них только 9 тысяч семей - 35 тысяч человек проживали в низменных районах, остальные 75 тысяч - в высокогорных районах Армянской ССР.

Причиной депортации азербайджанцев стало якобы желание армян, проживающих в США, Европе, странах Ближнего Востока, переехать в Армению. Согласно постановлению, освободившиеся в результате переселения азербайджанского населения жилые дома использовались для расселения прибывающих из-за рубежа армян.

Азербайджанцы фактически лишались своей истории, культурного наследия, унаследованных от отцов и дедов очагов и земель. Факты свидетельствуют, что осуществить в установленные сроки переселение запланированного числа азербайджанских семей из Армении не удалось.

Поэтому 6 сентября 1950 года Совет министров СССР принимает новое постановление «О переселении в колхозы Кура-Араксинской низменности Азербайджанской ССР в 1951–1955 гг.». Согласно нему, в указанные сроки планировалось переселить из Армянской ССР 15 тысяч семей азербайджанцев. Таким образом, Москва, продлевая сроки переселенческой кампании, стремилась достичь желаемой цифры в 100 тысяч человек, установленной предыдущими постановлениями - от 23 декабря 1947 года и 10 марта 1948 года.

Как следует из письма министра сельского хозяйства Азербайджанской ССР И.Абдуллаева от 13 октября 1953 года секретарю ЦК КП Азербайджана И.Мустафаеву и председателю Совета министров республики Т. Кулиеву, в период 1948–1953 гг. из Армянской ССР в Кура-Араксинскую низменность было переселено 11 914 хозяйств (53 тысячи человек). Речь шла именно о депортации, поскольку процесс осуществлялся без учета желания большинства переселяемых азербайджанцев. Он разрушил привычный уклад жизни десятков тысяч людей, вынудив их приспосабливаться к новым условиям, новой жизни, новым занятиям.

После смерти Сталина в 1953 году депортация утратила свой накал, что, с одной стороны, было связано с невыполнением советскими властями в установленные сроки и количестве «планов по переселению» азербайджанцев, а с другой - с резким снижением числа армян, желающих сменить свою жизнь за рубежом на тяжелые социально-бытовые условия, с которыми они столкнулись в советской Армении.

Тем не менее, изгнание азербайджанцев постепенно приобретало форму постоянной тенденции вплоть до распада СССР.

Указом Президента Азербайджанской Республики Гейдара Алиева от 18 декабря 1997 года впервые была дана политико-правовая оценка депортации азербайджанцев из Армении в 1948–1953 годы.

1988–1992 годы

Последняя трагическая депортация азербайджанцев из Западного Азербайджана по времени совпала с началом территориальных притязаний Армении против Азербайджана, в силу чего отличалась особой жесткостью.

Безысходность ситуации для азербайджанцев была связана с тем, что депортация осуществлялась при непосредственном участии административных и правоохранительных органов Армении, которые объясняли свои преступные действия «исторической принадлежностью армянам» земель, на которых проживали азербайджанцы.

Основную часть азербайджанских беженцев из Армении составляли сельчане, которые были вынуждены оставить свои родные земли, где веками жили и трудились их предки. Лишь небольшой процент изгнанных из Армении наших соотечественников составляли жители столицы и небольших промышленных городов.

После начала депортации десятки делегаций азербайджанцев из разных районов Армении, тысячи граждан индивидуально обращались в высшие органы власти, к руководителям партии и правительства, с тревогой сообщая об актах насилия против них, призывая предотвратить подобное беззаконие. Униженные и оскорбленные, потерявшие близких и отчий кров, они ждали справедливости. Однако все эти обращения оставались без ответа и какой бы то ни было реакции.

По данным Совета министров Азербайджанской ССР, на 2 декабря 1988 года число беженцев из Армении в республике превышало уже 78 тысяч человек.

По данным же Всесоюзной переписи населения СССР, проведенной в 1989 году, в Армянской ССР все еще проживали 84 860 азербайджанцев, которые покинули Армянскую ССР к 1990 году.

В апреле–мае 1988 года процесс массовой депортации азербайджанцев из Армении достиг своего пика - тотальное изгнание коренного азербайджанского населения сопровождалось насилием, убийствами и грабежами.

К концу сентября 1988 года в Араратской долине не осталось ни одного азербайджанца, и власти Армении громогласно объявили себя «республикой без турок», после чего в течение 1989 года было изгнано все оставшееся азербайджанское население, которое еще оставались на земле своих предков и некогда составляло около 90% населения нынешней Армении.

В целом, в течение 1988–1992 годов более 250 тысяч азербайджанцев из 185 населенных пунктов Западного Азербайджана были насильственно изгнаны с родных земель властями Армении, комитетами «Карабах» и «Крунк», подверглись депортации и преследованиям, 216 азербайджанцев были преднамеренно убиты с особой жестокостью.

После этого по всей Армении началось повсеместное уничтожение и фальсификация азербайджанских культовых, архитектурных и исторических памятников, тотальное переименование топонимов.

В связи с тем, что в указанных фактах имеются признаки преступлений, отраженных в международном и внутригосударственном законодательстве, в Генеральной прокуратуре Азербайджанской Республики было возбуждено уголовное дело по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или насильственное перемещение населения), 109 (преследование), 120.2.4 (преднамеренное убийство с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса.

В этом контексте интерес представляет видеосюжет Бакинской Инициативной Группы, который отражает этапы депортации азербайджанцев с их исторических земель в Западном Азербайджане в XX веке.

История депортаций - это трагедия сотен тысяч наших соотечественников, которые были вынуждены покинуть родные дома и земли, с которыми были связаны поколения их семей.

Дальнейшая систематизация данных о депортациях, сохранение документальных свидетельств, установление судеб и имен жертв, остаются частью работы по сохранению исторической памяти об этих событиях.

Память о депортации - это не только память о прошлом. Это документальная фиксация судеб людей, исторического наследия и событий, которые продолжают оставаться частью общественной и исторической жизни Азербайджана.