Магомедрасул Меджидов проведет третий бой на профессиональном ринге в марте

Азербайджанский боксер Магомедрасул Меджидов готовится провести свой третий бой на профессиональном ринге.

Как сообщил 1news.az его менеджер, вице-президент Федерации профессионального бокса Азербайджана Зия Алиев, бой состоится 28 марта в Лондоне на «The O2 Arena».

Вместе с тем, пока не достигнута договоренность с соперником, поэтому его имя не разглашается.

Напомним, что в сентябре 2019 года Меджидов одержал первую победу в своем первом бою на профессиональном ринге. В Нью-Йорке в Madison Square Garden он отправил в нокаут американца Эда Фонтейна. А 7 декабря на арене Diriyah Arena в Эд-Диръия (Саудовская Аравия) в третьем раунде одолел британца Тома Литтла.

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