Мазахир Панахов: «Выборы прошли в спокойной атмосфере»

В Азербайджане обнародованы предварительные результаты голосования на муниципальных выборах, состоявшихся 23 декабря.

Как передает 1news.az, председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов на пресс-конференции отметил, что выборы прошли в 118 округах.

Он отметил, что в выборах участвовали 41 тысяча 462 кандидата, в 1606 муниципалитетов по республике будут избраны 15 156 человек.

«Избирательные участки по всей стране открылись в 8:00 и закрылись в 19:00. В течение дня ЦИК пять раз предоставила информацию в связи с активностью избирателей», - сказал он.

По его словам, выборы прошли в нормальной обстановке, в ЦИК поступило одно обращение, в связи с которым было принято решение. «Началось расследование кадров, распространенных в социальных сетях в связи с муниципальными выборами», - сказал он.

Он отметил, что были созданы все необходимые условия для проведения выборов, которые прошли в целом в спокойной атмосфере. «220 обращений поступило на горячую линию»,- сказал он, отметив, что большинство было информационного и технического характера.

«На данный момент нам поступила информация из 4556 избирательных пунктов, что составляет 91, 84% от общего количества избирательных участков», - сказал он.

Напомним, что в списки избирателей были включены 4 миллиона 972 тысячи 356 человек.

Число местных наблюдателей, зарегистрированных для отслеживания муниципальных выборов, составило 52 тысячи 636 человек. Аккредитацию прошли также 17 международных наблюдателей.

Последний раз муниципальные выборы проводились в Азербайджане 23 декабря 2014 года. Согласно Избирательному кодексу срок полномочий членов муниципалитетов составляет 5 лет.

Эльшан Рустамов, Э.Т.