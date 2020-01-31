МИД Азербайджана: «Мы благодарны братской Турции за эвакуацию азербайджанцев из Уханя»

«В соответствии с волей Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, а также в духе азербайджано-турецких братских связей самолетом, принадлежащим Турции, 1 февраля текущего года азербайджанские граждане вместе с гражданами Турции были эвакуированы из города Ухань Китайской Народной Республики».
Об этом 1news.az заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел Азербайджана.
«Ожидается, что самолет должен приземлиться сегодня вечером в Турции. В связи с этим выражаем благодарность братской Турецкой Республике. Это очередной наглядный пример братства Азербайджана и Турции.
Перед вылетом наши эвакуированные граждане прошли медобследование, их состояние удовлетворительное. Наши граждане на добровольной основе в течение 2 недель будут помещены в карантин на территории Турции, после чего вернутся в Азербайджан.
Мы также выражаем благодарность правительству Китайской Народной Республики за оказанную нашим гражданам поддержку и выражаем солидарность с дружественным китайским народом и государством в эти трудные дни», - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
Тимур Рзаев
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