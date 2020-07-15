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МИД Франции призвал Азербайджан и Армению к диалогу

15 Июля, 2020 в 19:15 ~ 1 минута на чтение 560
МИД Франции призвал Азербайджан и Армению к диалогу

Франция осуждает вооруженные столкновения на армяно-азербайджанской границе, призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог, говорится в заявлении представителя МИД страны.

«Франция осуждает вооруженные столкновения, которые происходили с воскресенья на границе между Арменией и Азербайджаном и привели к гибели нескольких человек. Она призывает обе стороны соблюдать режим прекращения огня и возобновить диалог во избежание эскалации», - говорится в заявлении, - сообщает «РИА «Новости»

Являясь сопредседателем Минской группы ОБСЕ, Франция вместе со своими российскими и американскими партнерами подтверждает свою приверженность урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе в соответствии с международным правом, отметил представитель МИД.

Напомним, что 12 июля подразделения вооруженных сил Армении предприняли попытку нападения с применением артиллерии с целью захвата азербайджанских позиций на товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы.

В результате контрмер, предпринятых азербайджанской армией, противник был отбит, нанесен серьезный ущерб его живой силе и военной технике. Контрмеры азербайджанской армии были адекватными, провокация Армении встретила решительный отпор.

Эльшан Рустамов

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