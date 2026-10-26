 Делегация Канаки и Маохи Нуи находится в Баку для поддержки юных футболистов - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Политика

Делегация Канаки и Маохи Нуи находится в Баку для поддержки юных футболистов - ФОТО

Редакция 1news15:00 - Сегодня
Читать на других языках:English
Делегация Канаки и Маохи Нуи находится в Баку для поддержки юных футболистов - ФОТО

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов встретился с делегацией общественно-политических активистов, прибывших в Азербайджан с территорий Канаки (Новая Каледония) и Маохи Нуи (Французская Полинезия - Таити).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация прибыла в нашу страну как болельщики команд Канаки и Маохи Нуи, участвующих в проходящем в Баку с 22 по 30 октября Кубке мира и фестивале FIFA U-15, а также с целью оказания моральной поддержки юным футболистам, представляющим свой народ на международном соревновании.

На встрече говорилось о борьбе народов Канаки и Маохи Нуи за независимость, состоялся обмен мнениями о важности сохранения национальной идентичности и культурного наследия, а также об укреплении сотрудничества.

Гости высоко оценили деятельность Бакинской инициативной группы по доведению до международной общественности правды о борьбе народов Канаки и Маохи Нуи за независимость, сохранению вопросов деколонизации на международной повестке дня и развитию связей между движениями за независимость различных территорий. Они выразили признательность за поддержку, оказываемую Азербайджаном в этом направлении, и возможности, созданные на международных платформах.

Аббас Аббасов, в свою очередь, пожелал успехов юным футболистам обеих команд, подчеркнув, что спорт не только укрепляет дружбу и солидарность между народами, но и служит популяризации их национальной идентичности и богатой культуры. Он заявил, что БИГ продолжит поддержку на международном уровне фундаментальных прав народов, страдающих от колониализма, включая право на самоопределение.

Отметим, что 25 октября перед Деревней атлетов в Баку и в Говсанском спортивном комплексе прошли акции в поддержку юных футболистов обеих команд. Болельщики также продемонстрировали культуру и традиции своих народов, исполнив национальные песни и танцы.

Поделиться:
343

Актуально

Хроника

Президент Ильхам Алиев принял Верховного представителя Альянса цивилизаций ООН - ...

Политика

Хикмет Гаджиев: Мирное соглашение с Арменией не должно оставаться лишь на бумаге

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до 21 градуса тепла

Политика

Азербайджанские НПО просят Пезешкиана помочь в получении азербайджанцами в ...

Политика

Азербайджан может продлить безвизовый режим с Японией и сделать его взаимным

Хикмет Гаджиев опроверг фейки о «присутствии израильских военных» в Азербайджане

Хикмет Гаджиев: Азербайджан нацелен на углубление сотрудничества со странами Африки

Посол Узбекистана в Азербайджане отметил ключевую роль глав государств в укреплении двусторонних связей

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

МИД Ирана о единой школьной форме: Азербайджанский народ - зрелый и дальновидный

Президент Ильхам Алиев наблюдал церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО - ФОТО

Доктрина Алиева: как Азербайджан защищает свою светскую идентичность от политизированной религии

В Азербайджане ужесточается ответственность военнослужащих, вводится альтернативное наказание

Последние новости

Азербайджан может продлить безвизовый режим с Японией и сделать его взаимным

Сегодня, 18:02

«Эра Биби» подходит к концу? Гуревич специально для 1news.az о выборах в Израиле

Сегодня, 17:47

Трамп назвал Сомали «возможно, худшей страной в мире»

Сегодня, 17:20

Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии

Сегодня, 17:20

Хикмет Гаджиев опроверг фейки о «присутствии израильских военных» в Азербайджане

Сегодня, 17:15

В Шеки массово травят бездомных собак: Беззащитные перед ядом - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

Бахтияр Наджафов: Дружба Азербайджана и Узбекистана опирается на общие духовные ценности

Сегодня, 17:13

Хикмет Гаджиев: Азербайджан нацелен на углубление сотрудничества со странами Африки

Сегодня, 17:11

Фирдавс Абдухаликов: От Низами и Навои до Физули — наследие, объединяющее наши народы

Сегодня, 17:08

В Азербайджане участились попытки захвата аккаунтов WhatsApp

Сегодня, 17:07

Посол Узбекистана в Азербайджане отметил ключевую роль глав государств в укреплении двусторонних связей

Сегодня, 17:04

Иса Габиббейли: Узбекистан и Азербайджан укрепляют сотрудничество в сфере науки и культуры

Сегодня, 17:03

Бахром Ашрафханов: Узбекистан и Азербайджан связывают общее историческое прошлое и стремление к единому будущему

Сегодня, 17:00

Армении нужна новая оппозиция: Пашинян прокомментировал муниципальные выборы

Сегодня, 16:56

Хикмет Гаджиев: Баку сформировал повестку для нейтрализации антиазербайджанской пропаганды - ДОПОЛНЕНО

Сегодня, 16:54

«Энергия солидарности»: посол Украины обратился к бизнесу и гражданам Азербайджана

Сегодня, 16:51

Помощник Президента: Азербайджан не намерен брать реванш

Сегодня, 16:29

Майк Тайсон снимется в популярном турецком сериале

Сегодня, 16:25

Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает извинений из Армении 

Сегодня, 16:20

В Баку приостановлена деятельность известной пиццерии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 15:30
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55