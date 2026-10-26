Делегация Канаки и Маохи Нуи находится в Баку для поддержки юных футболистов - ФОТО

Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов встретился с делегацией общественно-политических активистов, прибывших в Азербайджан с территорий Канаки (Новая Каледония) и Маохи Нуи (Французская Полинезия - Таити).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, делегация прибыла в нашу страну как болельщики команд Канаки и Маохи Нуи, участвующих в проходящем в Баку с 22 по 30 октября Кубке мира и фестивале FIFA U-15, а также с целью оказания моральной поддержки юным футболистам, представляющим свой народ на международном соревновании.

На встрече говорилось о борьбе народов Канаки и Маохи Нуи за независимость, состоялся обмен мнениями о важности сохранения национальной идентичности и культурного наследия, а также об укреплении сотрудничества.

Гости высоко оценили деятельность Бакинской инициативной группы по доведению до международной общественности правды о борьбе народов Канаки и Маохи Нуи за независимость, сохранению вопросов деколонизации на международной повестке дня и развитию связей между движениями за независимость различных территорий. Они выразили признательность за поддержку, оказываемую Азербайджаном в этом направлении, и возможности, созданные на международных платформах.

Аббас Аббасов, в свою очередь, пожелал успехов юным футболистам обеих команд, подчеркнув, что спорт не только укрепляет дружбу и солидарность между народами, но и служит популяризации их национальной идентичности и богатой культуры. Он заявил, что БИГ продолжит поддержку на международном уровне фундаментальных прав народов, страдающих от колониализма, включая право на самоопределение.

Отметим, что 25 октября перед Деревней атлетов в Баку и в Говсанском спортивном комплексе прошли акции в поддержку юных футболистов обеих команд. Болельщики также продемонстрировали культуру и традиции своих народов, исполнив национальные песни и танцы.