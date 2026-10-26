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«Энергия солидарности»: посол Украины обратился к бизнесу и гражданам Азербайджана

Редакция 1news16:51 - Сегодня
«Энергия солидарности»: посол Украины обратился к бизнесу и гражданам Азербайджана

Посол Украины в Баку Юрий Гусев выразил благодарность руководству, правительству и народу Азербайджана за значительную энергетическую помощь Украине.

Об этом говорится в публикации дипломата. 

«Переданное Азербайджаном энергетическое оборудование, в частности трансформаторы, электрические панели и провода, помогает восстанавливать повреждённую энергетическую инфраструктуру, возвращать электроснабжение украинским общинам и укреплять устойчивость нашей энергосистемы перед новыми вызовами. Мы высоко ценим эту поддержку и солидарность Азербайджана с Украиной в чрезвычайно сложное для нашего государства время», - говорится в его публикации.

Как отметил дипломат, в прошлом году в рамках инициативы министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги «Тепло для Украины» благодаря неравнодушным людям, компаниям и организациям удалось собрать и передать 67 генераторов различной мощности. Они были направлены для нужд Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, больниц Киева и Херсона, а также общин Киевской и Житомирской областей.

«Инициатива прошлого года стала ярким примером того, как солидарность наших друзей и партнёров превращается в реальную помощь, которая согревает, поддерживает и спасает жизни. В этом году Посольство Украины в Азербайджанской Республике продолжает эту работу в рамках нового проекта — «Энергия солидарности». Мы уже собрали почти 20 генераторов. За каждым из них стоит неравнодушие человека, ответственность бизнеса или готовность организации помочь тем, кто сегодня в Украине нуждается в этом больше всего.

Однако наша цель — сделать значительно больше. Впереди зима, и потребность в автономных источниках электроэнергии остаётся острой. Мы получили запросы от Государственной службы Украины по делам детей, городских властей Харькова и ряда организаций о потребности в генераторах различной мощности. Генераторы необходимы больницам, спасателям, объектам социальной инфраструктуры и общинам, которые должны обеспечивать базовые потребности людей даже в самые тёмные времена и в самых сложных условиях.

Каждый генератор — это больше, чем оборудование. Это свет там, где в нём особенно нуждаются, а также уверенность в том, что люди в Украине не остаются один на один со своими испытаниями.

Я обращаюсь к представителям бизнеса, международным партнёрам, компаниям, общественным организациям, благотворителям и всем неравнодушным людям с просьбой присоединиться к инициативе «Энергия солидарности»», - отметил посол.

По его словам, любая помощь имеет значение. Это может быть генератор подходящей мощности, финансовая поддержка для его приобретения или помощь в организации сбора средств. Мы открыты к сотрудничеству и готовы координировать усилия, чтобы каждый вклад как можно быстрее превращался в реальную поддержку людей в Украине, отметил дипломат.

«Азербайджан и Украину связывают многолетняя дружба, взаимное уважение и понимание ценности человеческой солидарности во время самых суровых испытаний. Мы искренне благодарны всем, кто уже присоединился к нашим гуманитарным инициативам и поддерживает Украину в это сложное время. Убеждён, что вместе мы сможем сделать ещё больше.

Сегодня помощь Украине — это не абстрактный жест поддержки. Это конкретная возможность сохранить жизни, обеспечить работу критически важных учреждений и помочь людям пережить зиму.

Призываю всех, у кого есть возможность помочь, присоединиться к инициативе «Энергия солидарности.

Для координации помощи, получения дополнительной информации и согласования возможной поддержки просим обращаться в Посольство Украины в Азербайджанской Республике:

Телефон: +994 50 255 75 18

Электронная почта: [email protected] 

Объединив наши усилия сегодня, мы сможем подарить Украине больше света, тепла и надежды этой зимой», - говорится в публикации.

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